Vendavo acquiert Market Medium, un fournisseur de solutions de gestion des rabais et des canaux basées sur le cloud





Vendavo renforce son offre d'excellence commerciale grâce à l'acquisition de Market Medium, un fournisseur de solutions de gestion des rabais et des canaux basées sur le cloud, qui permet aux fabricants et aux distributeurs de mieux planifier, accumuler, suivre et distribuer les incitations aux canaux dans l'écosystème des partenaires.

DENVER, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Vendavo, leader mondial des solutions B2B de gestion des prix et d'excellence commerciale, a acquis Market Medium, fournisseur de solutions de gestion des rabais et des canaux basées sur le cloud. Cette acquisition accélère considérablement la feuille de route de Vendavo pour aider les entreprises de fabrication et de distribution à optimiser la croissance de leurs revenus et leur rentabilité.

L'ajout de Market Medium permet à la société de disposer de capacités plus étendues et plus solides en matière de gestion des incitations pour les canaux, en plus des solutions de pointe d'optimisation des prix et de CPQ, qui permettront aux clients de maximiser leurs revenus et leur rentabilité grâce à des programmes de fournisseurs intelligents, à la tarification, à la veille commerciale, aux devis et accords de vente, et à la gestion des revenus des canaux.

« Depuis plus de deux décennies, nous donnons aux entreprises B2B les moyens de débloquer leur croissance commerciale et leur rentabilité », déclare Bruno Slosse, président et directeur général de Vendavo. « La combinaison révolutionnaire de Vendavo et de Market Medium établit une nouvelle norme pour les solutions de gestion des prix et des canaux de distribution et offre à nos clients de nouvelles capacités essentielles pour gérer l'excellence commerciale et débloquer leur rentabilité. »

Les responsables de l'excellence commerciale d'aujourd'hui sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour dégager des revenus supplémentaires, améliorer les marges et réduire les risques financiers. Face à l'hyperinflation, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, aux crises mondiales et aux incertitudes économiques, il est plus important que jamais pour les entreprises B2B d'avoir un contrôle et une visibilité complets sur l'ensemble du paysage commercial, des canaux de vente et des écosystèmes de partenaires.

Grâce à l'union de Vendavo et de Market Medium, les fabricants pourront gérer de manière plus transparente les programmes de rabais destinés aux fabricants, aux distributeurs et aux grossistes, créer et adapter des mesures incitatives sophistiquées et favoriser l'engagement des partenaires, tout en stimulant les ventes et en préservant les marges.

Cette union permet aux entreprises de suivre plus efficacement les programmes de rabais accordés par les fournisseurs, de respecter les directives relatives aux marges sur les ventes et de faire en sorte que les partenaires et les clients B2B bénéficient des promotions sans perte de revenus.

« La gestion et l'optimisation des programmes de gestion des canaux peuvent s'avérer complexes. Au fil des ans, l'équipe de Market Medium a fait des efforts pour aider ses clients à simplifier leurs opérations grâce à l'innovation, l'automatisation et l'intégration des canaux de distribution », a déclaré Saravanan Krishnakumar, cofondateur de Market Medium. « Unir nos forces avec Vendavo représente une étape transformatrice dans notre quête d'excellence en matière d'expérience partenaire. Nous sommes impatients de continuer à rationaliser les processus de rabais et de tarification entre les fournisseurs, les distributeurs et les détaillants au sein de la famille Vendavo. »

Les solutions basées sur l'intelligence artificielle de Vendavo ont généré - en moyenne - 26 millions de dollars de bénéfices supplémentaires annuels pour les entreprises B2B. Vendavo accueille des clients du segment Market Medium tels que Genpak, McLane et C&S Wholesale Grocers et s'apprête désormais à traiter des milliards de dollars de rabais et à simplifier la gestion des transactions.

Cette acquisition élargit l'expertise verticale de Vendavo dans les secteurs de la fabrication, de la haute technologie, de la distribution en gros et des sciences de la vie, renforce les capacités de gestion des rabais pour les clients actuels et consolide la position de leader de Vendavo en matière d'excellence commerciale sur le marché.

À propos de Vendavo ? Les solutions de tarification et de vente basées sur l'intelligence artificielle de Vendavo favorisent le passage au commerce numérique pour les entreprises B2B, en libérant de la valeur, en augmentant la marge et en accélérant les revenus. Grâce à la plateforme d'excellence commerciale SaaS de Vendavo et à nos solutions CPQ et d'optimisation des prix, les entreprises développent des connaissances dynamiques sur leurs clients et exécutent des stratégies de tarification optimales qui maximisent la marge, stimulent l'efficacité des ventes et améliorent l'expérience client. Vendavo possède des bureaux à Denver, Düsseldorf, Prague et Stockholm. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.vendavo.com

À propos de Market Medium ? Market Medium fournit des solutions de gestion des incitations aux canaux dans le cloud pour les fabricants, les distributeurs, les grossistes et les détaillants. Elle gère le cycle de vie de bout en bout pour le calcul, le traitement et le règlement de rabais grâce à des intégrations transparentes à un large éventail d'applications ERP.

