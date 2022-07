Dailymotion et TripleLift nouent un partenariat stratégique pour accroître la performance des campagnes publicitaires et proposer aux annonceurs de toucher une audience plus large





PARIS, le 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dailymotion, plateforme de streaming vidéo mondial et TripleLift, l'AdTech qui réinvente le placement publicitaire, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique élargi qui vient enrichir l'offre de chacune des deux sociétés.

En effet, TripleLift ajoute le display direct programmatique et la publicité native à l'offre in-stream et vidéos sponsorisées de Dailymotion. La société peut ainsi créer de nouveaux formats publicitaires captivants qui surpassent les modèles standards du secteur.

Dailymotion permet également à Triplelift de bénéficier de l'ensemble de son inventaire d'éditeurs partenaires, dans un environnement sûr pour les marques, et vient ainsi élargir la portée internationale de TripleLift. Grâce à ce partenariat, Dailymotion bénéficie d'une intégration oRTB (Open Real Time Bidding) sur mesure lui permettant de monétiser son inventaire in-stream mais aussi les formats natifs personnalisés et innovants de TripleLift.

"Permettre à Dailymotion de développer une offre publicitaire quasi omnicanale tout en augmentant notre portée internationale grâce à leur base d'éditeurs est le type de partenariats que nous recherchons » déclare Michael Lehman, SVP, Global Supply & Marketplace de TripleLift. « Les bons résultats des placements et intégrations publicitaires personnalisés sont très encourageants. Nous sommes impatients de continuer à innover avec les équipes de Dailymotion. »

A travers ce partenariat, Dailymotion Advertising, plateforme vidéo marketing de Dailymotion, permet à TripleLift de toucher et engager une audience plus large axée sur des contenus premium. De plus, grâce à la technologie propriétaire et la donnée first party de Dailymotion Advertising, TripleLift bénéficie d'une audience mondiale croissante, lui permettant de développer son propre inventaire dans un environnement qualitatif et sûr.

"Travailler avec TripleLift pour accroître leur base de données à l'international est l'un de nos partenariats les plus stratégiques à ce jour.» déclare Bichoï Bastha, Chief Revenue & Business Officer de Dailymotion. "Les emplacements personnalisés de TripleLift et la manière dont cette entreprise innove pour surpasser la moyenne des métriques du marché sur tous les formats publicitaires sont très motivants, d'autant que nous élargissons également l'offre que nous proposons à nos annonceurs. »

Modèles natifs personnalisés

L'équipe IxE (Interaction Design & Engineering) de TripleLift conçoit et maintient en continu des modèles personnalisés, miroirs de l'apparence et de l'ergonomie des pages des éditeurs. Que ce soit pour tester des couleurs, pour ajuster les polices de caractères, pour essayer différents positionnements ou espacements, les équipes internes de TripleLift s'assurent que chaque emplacement s'intègre sans couture dans le site pour maximiser les performances des éditeurs et des marques. Depuis sa création, TripleLift a créé plus de 120 000 modèles natifs personnalisés et plus de 190 000 placements natifs personnalisés. Ce chiffre continue de croître à mesure que de nouveaux partenaires sont intégrés.

A propos de Dailymotion

Dailymotion est la plateforme vidéo qui présente le monde sous toutes ses facettes pour aider ses 350 millions d'utilisateurs mensuels à se forger une opinion plus juste et saine sur l'actualité. Créée en France en 2005, elle fait partie du groupe Vivendi depuis 2015 et continue à innover chaque jour sur le marché de la Tech internationale grâce à sa technologie Player et sa régie publicitaire in-house.

Dailymotion se positionne aujourd'hui comme un acteur clé du marché de l'ad-tech en proposant un environnement qualitatif et sûr pour les marques qui souhaitent mener des campagnes publicitaires vidéo à la fois performantes et transparentes. NROLL, son studio créatif intégré, se démarque régulièrement pour l'innovation de ses campagnes et ses nouveaux formats publicitaires instream qui mettent toujours l'utilisateur au centre de l'expérience.

Dailymotion est une entreprise internationale qui compte plus de 350 collaborateurs dans le monde et possède des bureaux à Paris, New York, Singapour et Marseille. L'équipe s'engage au quotidien pour développer un modèle de travail hybride plus respectueux et inclusif.

A propos de Dailymotion Advertising

Dailymotion Advertising est la plateforme vidéo marketing de Dailymotion, première audience vidéo française, avec un écosystème de plus de 2 500 éditeurs de contenu professionnels qui utilisent le player Dailymotion (Le Monde, Canal +, Bein Sports, Marie-Claire, Vogue...). Dailymotion Advertising propose un environnement qualitatif et sûr pour les marques qui souhaitent y mener des campagnes publicitaires vidéo à la fois performantes et transparentes. DMAds se démarque également avec son studio créatif intégré, NROLL, et son département insights.

About TripleLift

TripleLift est la société de technologie publicitaire qui réinvente le placement publicitaire en se positionnant au croisement de la création, du média et de la data. Sa place de marché sert les plus grandes marques mondiales, qu'il s'agisse d'éditeurs, de sociétés de streaming ou de demand-side platforms. Elle exécute plus d'un milliard de transactions publicitaires chaque mois. TripleLift est choisie par ses clients pour son offre complète, de la vidéo native à la vidéo online en passant par la TV connectée, mais aussi pour ses innovations tournées vers l'optimisation des performances de ses partenaires.

Faisant partie du portefeuille de Vista Equity Partners, TripleLift figure parmi les listes « Inc. 5000 » et « Deloitte Technology Fast 500 » depuis 5 ans. Elle a également été inscrite 3 années consécutives au classement des entreprises AdTech les plus dynamiques établi par Business Insider et elle a été désignée AdTech TV la plus innovante en 2021 par Adexchanger. Découvrez comment TripleLift dessine le futur de la publicité sur triplelift.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862999/laptop_angle_infeed.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862998/Blog_1500x1500_Logo.jpg

