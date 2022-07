KORE Software annonce l'acquisition de Sports Alliance





NEW YORK, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- KORE Software a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Sports Alliance, fournisseur de solutions de gestion des données des fans et de marketing numérique, basé à Londres. Cette acquisition marque une expansion de KORE sur le marché EMEA, car elle lui fait hériter de plus de 140 clients et renforce sa position de leader mondial des solutions de marketing d'engagement. Cette opération constitue une poursuite de l'expansion de KORE Software, après la récente acquisition, en février 2022, des activités de SSB dans le domaine du sport professionnel et de Hookit, une plateforme d'analyse sociale et numérique de pointe alimentée par l'IA.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la personnalisation de solutions de données de fans pour les marques de sport professionnel, la plateforme Sports Alliance aide les équipes marketing à accéder à leurs données, à les interpréter et à les exploiter plus rapidement, tout en leur inspirant de nouvelles idées de campagnes et d'engagement grâce aux informations alimentées par l'IA. Qu'il s'agisse de l'intégration de programmes de fidélité, du marketing par e-mail ou d'orchestrations omnicanales complètes, de l'authentification unique et de la gestion des contacts pour la confidentialité et les transactions détaillées, la plateforme de Sports Alliance regroupe toutes les données des fans dans une interface unique et facile à utiliser, où les spécialistes du marketing sportif peuvent créer une fan expérience unique qui renforce la fidélité et améliore l'efficacité de toutes les marques. En ajoutant Sports Alliance à son portefeuille, KORE Software va non seulement étendre considérablement sa présence mondiale, mais aussi être en mesure de fournir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités à ses clients.

Le nouveau partenariat entre KORE Software et Sports Alliance renforce et élargit les meilleures solutions de parrainage, de billetterie, d'engagement des fans et d'analyse des données à partir d'une source unique pour leurs plus de 1 000 organisations de sport et de divertissement et leurs clients des plus grandes marques mondiales. Avec des clients communs à la Premier League, à la NFL et plus encore, KORE Software sera désormais en mesure d'offrir encore plus de solutions à ses clients. Les équipes de marketing, de partenariat et d'exploitation pourront toutes tirer profit des solutions permettant de gagner du temps et de réaliser des économies proposées par cette solide gamme de produits.

Anthony Khan, PDG de Sports Alliance déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille KORE. Grâce à une éthique d'entreprise commune et un véritable alignement commercial, KORE est la solution idéale pour Sports Alliance. Au cours des deux dernières décennies, Sports Alliance a atteint une position dominante auprès des clubs, des ligues et des associations européennes. En devenant partie intégrante du leader mondial définitif de la fourniture de données et de logiciels de marketing aux organisations de sport et de divertissement, les opportunités de croissance sont stupéfiantes. »

KORE Software est passionné par les partenariats et la création de solutions pour aider les marques partenaires du sport et du divertissement à gérer, mesurer et optimiser efficacement leurs propres partenariats et leurs relations avec les fans. L'ajout de Sports Alliance apportera également un soutien accru aux marques et aux organisations internationales dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), les aidant ainsi à rester concentrées sur les partenariats, l'idéation et la stratégie.

« En ajoutant Sports Alliance au portefeuille de KORE, nous étendons notre présence mondiale et renforçons nos capacités », a déclaré Jason Fletcher, PDG de KORE Software. « Ce mariage renforce la position de KORE en tant que fournisseur le plus étendu de solutions de marketing d'engagement sur le marché du sport et du divertissement. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que nous pourrons continuer à réaliser ensemble. »

KORE Software

KORE Software est le leader mondial des solutions de marketing d'engagement. Plus de 900 marques, sites et organisations sportives font confiance aux outils et à la plateforme de KORE comme source de vérité pour prendre des décisions de partenariat plus intelligentes et renforcer les liens avec leur public. Grâce à la gestion et à l'évaluation des parrainages, à la vente de billets et à l'engagement des fans, ainsi qu'à la gestion et à l'analyse des données, le réseau biface de KORE réunit les sponsors d'entreprise, les parrainages et leurs fans à l'aide de solutions qui accélèrent et informent la capacité d'action d'une organisation. Cela permet aux équipes d'améliorer l'expérience des fans, de maximiser les retours et de passer du temps là où cela compte. Pour en savoir plus, visitez le site Web KORESoftware.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter .

Sports Alliance

Fondée à Londres en 2002, Sports Alliance est au service de plus de 140 marques de sport au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique. Sports Alliance aide les détenteurs de droits à utiliser les données, la technologie, l'analyse et les informations marketing pour améliorer l'expérience des fans et générer des revenus. Sports Alliance fournit des outils et des solutions de gestion des relations avec les fans de bout en bout dans les domaines du marketing et de la gestion de la relation client, du numérique, de la fidélité et du commercial. Notre mission est de personnaliser le sport pour chaque fan, actuel et futur. Pour en savoir plus sur Sports Alliance, rendez-vous sur www.sportsalliance.com/us/ ou consultez la page Linkedin .

