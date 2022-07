LA FONDATION SWAROVSKI ET LE CONSEILLER DU BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES PARTENARIATS ANNONCENT LA DEUXIÈME ANNÉE DU PROGRAMME MONDIAL DE SUBVENTIONS POUR HABILITER LES FUTURS LEADERS DE LA CRÉATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





LONDRES, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Swarovski annonce la deuxième année de « Creatives for Our Future », un programme mondial de mentorat et de subventions conçu avec le conseiller du Bureau des Nations unies pour les partenariats pour identifier la prochaine génération de leaders créatifs en durabilité et accélérer son développement.

Creatives for Our Future de la Fondation Swarovski commence avec un appel ouvert de quatre semaines à tous les esprits créatifs du monde entier âgés de 21 à 30 ans et issus de disciplines telles que la mode, le design, l'art, l'architecture, la science, la technologie et l'ingénierie (aucune limite dans le support créatif). Les candidats retenus auront un intérêt marqué, une démonstration ou un potentiel exemplaire pour utiliser le processus créatif afin d'accélérer la sensibilisation, les technologies ou les solutions pour le développement durable. La Fondation Swarovski vise à attirer un groupe diversifié de candidats du monde entier et à apporter de nouvelles voix et perspectives au processus de création.

Les bénéficiaires sélectionnés recevront un soutien financier pour poursuivre leurs projets et concevoir de nouvelles voies pour un monde meilleur. Le financement est associé à un programme éducatif en collaboration avec les meilleures institutions internationales, à un mentorat personnalisé et à des connexions de réseautage industriel avec les conseils de la Fondation Swarovski. Chaque porte-parole du programme participant, des chefs de file dans leur domaine, représentera le plus vaste éventail de disciplines créatives, de la mode et de l'art à la technologie et à la science.

Tout au long du programme, ils recevront aussi un soutien pour développer les innovations et les pratiques décrites dans leurs demandes et pour faire progresser la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les bénéficiaires seront invités à New York en septembre 2022 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour leur premier engagement de haut niveau dans le réseau de l'industrie afin d'annoncer la deuxième année du programme Creatives for our Future, ainsi que pour rencontrer leurs collègues participants.

De plus amples renseignements sur le programme, le processus de candidature et les subventions se trouvent sur le site www.sfcreatives.org .

Les candidatures internationales sont ouvertes du 11 juillet au 8 août 2022 (23 h 59 GMT). Les bénéficiaires des subventions et une liste complète des défenseurs du programme seront annoncés en septembre 2022 pour coïncider avec l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Dossier de presse :

https://bit.ly/3ajr9MN

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oIYw5dAlFX0

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862262/Swarovski_Foundation_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 07:53 et diffusé par :