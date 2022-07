GoodWe fait preuve de prouesses dans le projet de PV de 80 MW dans la province du Gansu, en Chine





DUNHUANG et ZHANGYE, Chine, 19 juillet 2022 /CNW/ - Alors que la Chine pousse activement son programme de décarbonation pour devenir une économie carboneutre d'ici 2060, il est particulièrement important de stimuler l'innovation dans l'application des technologies et des modèles d'affaires verts. Conformément à cette vision, de nouveaux projets solaires novateurs sont adoptés pour la production d'une source d'énergie fiable et propre. GoodWe, le fournisseur mondial de premier plan d'onduleurs photovoltaïques (PV), a grandement contribué à la réalisation d'un projet de 80 MW dans la province du Gansu, en Chine.

Autrefois un important carrefour le long de la route de la soie, la province du Gansu a connu des échanges commerciaux et culturels entre l'Est et l'Ouest depuis des temps anciens. Grâce à la nouvelle Belt and Road Initiative (initiative la Ceinture et la Route), l'ancienne « perle » de la route commerciale brille de nouveau. Le récent projet de PV dans les villes de Dunhuang et de Zhangye dans la province du Gansu donne sans aucun doute une force supplémentaire à la renaissance de cette région, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement et le développement économique.

Située au bord du vaste désert de Gobi, la ville de Dunhuang bénéficie de longues heures d'ensoleillement tout au long de l'année, mais elle se caractérise par de l'air sec, des températures élevées et une poussière répandue. Des conditions environnementales difficiles comme celles-ci entraînent une forte demande de technologies solaires avancées et puissantes. Puisqu'il s'agit d'une technologie de pointe éprouvée au rendement fiable, 356 ensembles d'onduleurs GoodWe GW225K-HT sont utilisés dans le cadre de ce projet, ce qui assure une production annuelle moyenne d'énergie de 186,84 millions de kWh et une réduction importante de 142 800 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

GoodWe est un fabricant d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie de calibre mondial qui n'a jamais cessé de rechercher l'innovation technologique. Grâce à ses investissements continus dans les centrales électriques montées au sol et les grandes centrales énergétiques, l'entreprise GoodWe a été reconnue par de plus en plus de clients et peut certainement jouer un rôle clé dans le développement des marchés mondiaux de l'énergie solaire et aider un plus grand nombre de villes et de régions à tirer parti de l'énergie propre renouvelable.

À propos de GoodWe

GoodWe est un fabricant de solutions d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie de premier plan dans le monde. L'entreprise est cotée en tant que société publique à responsabilité limitée à la Bourse de Shanghai (code boursier : 688390).

L'entreprise compte une livraison cumulative de plus de deux millions d'onduleurs et a installé 35 GW dans plus de 100 pays et régions. Les onduleurs solaires GoodWe ont été utilisés sur des toits résidentiels et commerciaux, ainsi que dans des systèmes industriels et utilitaires, et varient de 0,7 kW à 250 kW. Pour en savoir plus, consultez le site goodwe.com.

