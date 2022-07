STALICLA reçoit 1,7 million EUR pour diriger des activités computationnelles de repositionnement médicamenteux dans le cadre du projet REPO4EU financé par l'UE





Le consortium REPO4EU cherche à répondre au besoin urgent en nouvelles thérapies économiques, ainsi qu'à améliorer les traitements existants via la coopération internationale, la mise en commun de la recherche et l'expertise en innovation. Une subvention totale de 22 millions EUR a été accordée à REPO4EU par l'UE (HORIZON-HLTH-DISEASE-2021-04-02) dans le cadre de l'orientation stratégique KSO-D "Créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique" du plan stratégique Horizon Europe 2021-2024. REPO4EU est un des deux seuls projets retenus parmi 13 candidatures complètes de consortiums. STALICLA DDS a également reçu un budget de 1,7 million EUR sur 6 ans pour prendre les rênes d'activités de repositionnement médicamenteux in silico. STALICLA DDS apportera sa technologie et son savoir-faire pour analyser les échantillons biologiques et données cliniques de centaines de patients atteints de troubles du neurodéveloppement.

Lynn DURHAM, PDG de STALICLA: "STALICLA est ravi de prendre la tête du projet de repositionnement médicamenteux in silico REPO4EU. Un tel accomplissement valide la technologie et l'expertise de STALICLA dans l'accélération de la découverte en médecine de précision pour les patients atteints de pathologies complexes."

Il faut en moyenne 15 ans pour que des médicaments candidats prometteurs soient mis sur le marché. Le repositionnement de produits expérimentaux au-delà de leur indication d'origine constitue une stratégie efficace pour réduire les délais, les coûts et l'attrition en matière de développement médicamenteux. STALICLA apportera au projet REPO4EU son savoir-faire unique en biologie des systèmes in silico et en applications d'intelligence artificielle pour la stratification des patients et l'identification des traitements.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur:

site web du consortium REPO4EU https://repo4.eu/ et twitter https://twitter.com/REPO4EU

appel à financement https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02 et informations sur la résolution de l'appel https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-disease-04-02

À propos de STALICLA

STALICLA est une biotech de phase clinique promouvant la première plateforme médicale cliniquement validée pour les patients atteints de troubles du neurodéveloppement, avec une première application dans les troubles du spectre de l'autisme (TSA).

STALICLA a déjà identifié et validé cliniquement et biologiquement plusieurs sous-groupes de patients atteints de TSA et des traitements candidats correspondants.

STP1, le premier traitement phare de STALICLA, vise à répondre aux besoins d'un premier sous-groupe biologique de patients atteints de TSA et de TSA-phénotype 1.

STP1 a passé avec succès une Phase 1b clinique début 2022, démontrant une bonne innocuité/tolérabilité, un engagement positif de la cible, et une supériorité dans les critères cognitifs dans le traitement par rapport aux groupes placebo. STP1 entrera en Phase 2 en 2023. STP2, un composé prêt pour la Phase 2 personnalisé pour le traitement des patients atteints de TSA-phénotype 2 entrera également en Phase 2. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://stalicla.com.

