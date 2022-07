Le plus gros « burn » de SwissBorg





LAUSANNE, Suisse, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- SwissBorg, la société suisse de gestion de patrimoine cryptographique, a annoncé le brûlage de 3,45 millions de ses tokens CHSB.

Il s'agit du plus gros brûlage de l'histoire du token CHSB, plus important que n'importe lequel des brûlages précédents. Plus de 30% du nombre total de token CHSB ont été brûlés le 12 juillet 2022 !

Depuis le début de l'année 2022, SwissBorg a mis de côté 20% des frais générés par les transactions dans l'application SwissBorg, les convertissant en un cryptoactif stable générant des revenus. Lorsque le prix du CHSB était en chute par rapport à celui du Bitcoin, ces fonds ont été utilisés pour racheter le CHSB sur le marché. D'ici fin juin 2022, 5,8 millions de CHSB avaient été rachetés au prix moyen de 0,413 $ par CHSB.

SwissBorg a ensuite demandé aux détenteurs de CHSB quoi faire de ces tokens, par le biais d'un vote «Protect and Choose».

Près de 10 000 détenteurs de tokens SwissBorg ont opté pour le brûlage de quasiment 60% de la réserve de tokens, soit un total de 3 451 580 CHSB.

Alex Fazel, Chief Partnership Officer de SwissBorg, a exprimé son optimisme au sujet du vote et du brûlage des tokens. «La beauté de ce vote «Protect & Choose» est que nous avons réussi à brûler près de trois fois plus de tokens que lors de notre dernier plus grand brûlage historique, en satisfaisant la majeure partie de près de 10 000 votants. Ce qui me rend encore plus heureux, c'est la façon dont la communauté participe maintenant à certaines prises de décisions concernant le CHSB».

Le brûlage a eu lieu le 12 juillet 2022 et est listé sur la page des indicateurs de performance du CHSB, sur le site Web de SwissBorg.

Suivant le vote des détenteurs de tokens, SwissBorg attribuera également les 2 348 420 millions de CHSB restants comme récompense pour les possesseurs loyaux de CHSB, ou «yodlers» comme la grande communauté SwissBorg appelle ceux qui détiennent et accèdent au Yield de CHSB.

Comme mentionné précédemment, il s'agit du plus grand brûlage de l'histoire de SwissBorg ! On s'attend à ce que ce brûlage ait un puissant effet déflationniste sur le CHSB, ce qui peut avoir un grand impact au moment où de nombreuses économies sont confrontées à leur taux d'inflation le plus élevé depuis des années.

Découvrez l'application SwissBorg et apprenez à vous protéger de l'inflation des cryptomonnaies.

