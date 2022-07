Dermaliq nomme Gordon Dow, PharmD, Michael Kuligowski, MD, PhD, R. Todd Plott, MD et Xavier Yon à son comité consultatif scientifique et médical en dermatologie





Dermaliq Therapeutics, Inc. (Dermaliq), une société biopharmaceutique privée axée sur la dermatologie, annonce la formation d'un comité consultatif scientifique et médical composé d'experts internationalement reconnus en dermatologie, à savoir Gordon Dow (San Francisco, États-Unis), Xavier Yon (Paris, France), Michael Kuligowski, MD, PhD (Chads Ford, États-Unis) et R. Todd Plott, MD (Dallas/Fort Worth, États-Unis). Le comité consultatif est constitué de chercheurs cliniques et de vétérans du secteur qui soutiennent et orientent le développement de médicaments topiques uniques basés sur notre plateforme technologique hyliQ sans eau. M. Dow est nommé président du comité consultatif.

Frank Loescher, PhD, PDG de Dermaliq: "Nous sommes heureux d'accueillir quatre membres hautement respectés dans notre comité consultatif scientifique et médical alors que nous faisons avancer trois programmes en phase clinique: DLQ01 (alopécie androgénétique), DLQ02 (psoriasis) et DLQ03 (infections bactériennes cutanées et des tissus mous). La vaste expertise clinique et de recherche dermatologique de ce groupe est un atout inestimable pour façonner la stratégie actuelle et future de développement de produits de Dermaliq. Le conseil d'administration et toute l'équipe se réjouissent à la perspective de travailler à étroite collaboration avec eux."

Gordon Dow, PharmD (président) est l'ancien PDG, fondateur et responsable technologique de Dow Pharmaceutical Sciences Inc, une société spécialisée dans la dermatologie qui a développé des produits topiques propriétaires, ainsi que pour le compte de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Dow a été acquis par Valeant, aujourd'hui Bausch Health, pour 400 millions USD en 2008. Dr Dow est un expert reconnu des formulations de produits topiques et un innovateur de premier plan pour divers produits dermatologiques approuvés et à succès.

Dr Dow: "La plateforme hyliQ de Dermaliq est un pas avant pour les formulations topiques et a le potentiel d'être le premier produit à changer la donne dans l'administration dermique depuis des décennies."

Michael Kuligowski, MD, PhD, MBA, est vice-président, développement mondial des produits, dermatologie, chez Thermo Fisher. Il est un dermatologue avec 12 ans de pratique clinique, principalement dans un contexte universitaire, et avec un solide bagage scientifique et clinique. Il a plus de 25 ans d'expérience pharmaceutique dans des entreprises de tailles variées en Europe et en Amérique du Nord. Parmi ses accomplissements, Dr Kuligowski a joué un rôle clé dans le développement et l'approbation du premier inhibiteur de JAK topique chez Incyte, où il a occupé la fonction de directeur médical, inflammation et auto-immunité.

Dr Kuligowski: "Les patients et les praticiens ont besoin de produits topiques plus efficaces. L'innovation dans le domaine topique est nécessaire pour développer des formulations pouvant assurer une administration médicamenteuse sûre et optimisée, en particulier pour des substances qui sont difficiles à solubiliser et à stabiliser. L'administration novatrice de Dermaliq promet de répondre à leurs besoins".

R. Todd Plott, MD, est dermatologue agrégé dans la zone de Dallas/Fort Worth et responsable médical d'Epiphany Dermatology avec 30 ans d'expérience en dermatologie clinique. Avant d'entrer dans la pratique privée, Dr Plott a consacré 16 années à l'industrie pharmaceutique pour développer plusieurs médicaments dermatologiques largement prescrits par les dermatologues. Son invention la plus notable est Solodyntm.

"Le traitement de maladies dermatologiques reste insatisfaisant pour de nombreux patients. Les avancées pionnières de Dermaliq dans le psoriasis et les infections cutanées constituent une proposition intéressante si elle est confirmée dans les essais cliniques à venir", déclare Dr Plott.

Xavier Yon, est l'ancien PDG de Galderma et un dirigeant expérimenté des soins de santé avec un solide bagage en dermatologie. Il a occupé des postes exécutifs chez Pfizer, Solvay et Alcon. Il a en particulier occupé la fonction de PDG de Galderma pendant 17 ans. Durant son service chez Galderma, M. Yon a développé l'entreprise, dérivée initialement d'Alcon, pour qu'elle devienne un chef de file mondial de la dermatologie éthique. M. Yon occupe diverses fonctions consultatives et de membre actif de conseils d'administration. Il est diplômé de physique, chimie et biologie à la Sorbonne, Paris.

"Dermaliq offre l'opportunité d'établir un portefeuille de produits hautement attractifs basés sur sa plateforme hyliQ, avec une observance et une satisfaction accrues des patients grâce aux propriétés cosmétiques uniques de la plateforme", déclare M. Yon.

À propos de Dermaliq:

Dermaliq Therapeutics, Inc. est une société privée, dérivée en 2021 de Novaliq pour repenser la dermatologie topique. La Société est enregistrée à Wilmington, États-Unis, sous le régime de la législation du Delaware.

La mission de Dermaliq est de développer une nouvelle génération de produits thérapeutiques topiques et de soins cutanés médicaux avec une efficacité supérieure et moins d'effets indésirables pour des millions de patients. La technologie unique hyliQTM alimente un portefeuille croissant de projets pour des indications dermatologiques clés. Cette technologie est synonyme de biodisponibilité, stabilité et acceptabilité cosmétique supérieures.

Dermaliq a levé 15 millions USD dans un cycle de série A pour faire avancer trois médicaments de soins cutanés transformateurs vers des essais cliniques. Les principaux actionnaires sont Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital et Beijing Whale Technology Corporation Ltd.

