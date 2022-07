Mercans, leader mondial de la technologie de paiement, désigne Andre Voolaid à son conseil d'administration





Les actionnaires de Mercans ont désigné Andre Voolaid, directeur de la technologie (CTO) de longue date, pour joindre le conseil d'administration de la compagnie.

S'exprimant sur son choix, le conseil d'administration de Mercans a annoncé que : « La nomination d'Andre au conseil d'administration souligne la vision de Mercans de devenir le leader mondial de la technologie de paie. Nous avons développé des produits technologiques de paie de classe mondiale et l'expertise technique d'André s'avère déterminante pour notre stratégie qui vise à créer des solutions perturbatrices capables de transformer les industries mondiales de paie et l'industrie de portage salarial. »

Cette nomination fait suite à une série de nominations exécutives au sein de la haute direction de Mercans et reflète les plans de croissance ambitieux de Mercans. La technologie de paie à l'international révolutionnaire fournie par la compagnie a transformé l'avenir de l'industrie de paiement mondial permettant aux clients, aux HCM et aux prestataires de services de paiement d'abandonner les outils traditionnels de prestation de services qui reposaient sur des fournisseurs de services locaux dans le pays et des solutions logicielles obsolètes. La plateforme de paiement mondiale exclusive de Mercans, HR Blizztm, permet des capacités harmonisées de traitement des paiements et des intégrations avec les autorités fiscales locales dans 160 pays et permet aux clients de consolider et de numériser entièrement leur fonction de paie à l'international.

« C'est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Andre au sein du conseil d'administration et sommes confiants que sa connaissance profonde de la paie à l'international et sa vaste expérience acquise en dirigeant le développement de la technologie révolutionnaire de Mercans permettront au conseil d'administration de frayer la voie du leadership incontesté de Mercans sur le marché des technologies de paie, » a déclaré Tatjana Domovits, PDG du groupe Mercans.

Outre les investissements continus dans sa technologie de paie à l'international exclusive, Mercans renforce ses partenariats technologiques avec les principaux fournisseurs HCM et étend ses services locaux à ses clients. Mercans est le seul fournisseur de l'industrie qui offre des services intégrés selon le modèle Software-as-a-Service (SaaS), de règlement mondial de salaires, de portage salarial, de conformité, de systèmes de gestion des talents et de services-conseil en ressources humaines à travers le monde via ses bureaux locaux.

À propos de Mercans

Mercans est un leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement. La plateforme mondiale révolutionnaire de paiement de Mercans, HR Blizztm, permet aux PME et aux grandes entreprises de gérer la paie dans 160 pays. Avec 20 ans d'expertise mondiale en matière de paie, Mercans fournit la gamme complète de services RH via une plateforme mondiale unique et sécurisée.

