Battery Ventures clôt de nouveaux financements atteignant plus de 3,8 milliards de dollars





Battery Ventures, une société d'investissement mondiale orientée technologie, a clôturé de nouveaux financements à hauteur de 3,8 milliards de dollars afin de continuer à soutenir des entreprises innovantes du monde entier dans différents secteurs.

Les nouveaux financements, qui ont été levés alors que Battery arrive à presque 40 ans d'activité, comprennent Battery Ventures XIV et un financement complémentaire, qui capitalisent ensemble 3,3 milliards de dollars, ainsi que Battery Ventures Select Fund II, un véhicule de 530 millions de dollars destiné à réaliser des investissements supplémentaires, principalement dans des sociétés du portefeuille concernant d'autres financements de la société.

Battery utilisera ce nouveau capital pour continuer à investir dans des entreprises à toutes les étapes, de l'amorçage et du démarrage à l'acquisition, dans des domaines comme les logiciels d'entreprise, notamment la Fintech et l'informatique sanitaire ; les infrastructures logicielles, notamment les données/IA, les outils de développement et la cybersécurité ; les technologies de consommation ; et les technologies industrielles et les outils des sciences de la vie. La société explore un style d'investissement collaboratif, orienté vers la recherche, et fonctionne comme une équipe internationale répartie dans ses bureaux de Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv.

Depuis sa création, Battery a investi dans plus de 450 entreprises dans le monde, à l'exclusion des activités en phase d'amorçage, ce qui s'est traduit par 73 introductions en bourse et 195 fusions et acquisitions*. Huit des entreprises de la société ont fait leur entrée en bourse en 2021, et 13 ont fait l'objet de F&A. Les sociétés du portefeuille qui sont entrées en bourse l'année dernière sont les suivantes : Affirm, Amplitude, Braze, Coinbase, Confluent, Olo, Scodix et Sprinklr.

« Battery a surfé avec succès sur des marchés à la hausse et à la baisse depuis sa fondation en 1983, et nous restons extrêmement optimistes quant au potentiel de création de nouvelles entreprises technologiques perturbatrices dès maintenant, malgré - et même à cause - des conditions actuelles du marché », a déclaré Michael Brown, associé général de Battery. « Les tendances de fond qui animent les secteurs que nous ciblons, de la transformation numérique des entreprises au télétravail en passant par les services bancaires ouverts et l'essor du commerce en ligne, sont plus fortes que jamais. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à des fondateurs et des équipes de gestion de talent, de profiter de notre stratégie différenciée et agnostique par étapes et d'investir ces nouveaux financement dans la nouvelle génération d'entreprises technologiques ».

Parallèlement à ces nouveaux financements, Zack Smotherman a été promu au poste de partenaire général. Il continuera à développer les efforts de l'entreprise en investissant sur le marché des technologies industrielles et des outils pour les sciences de la vie. Le groupe de technologie industrielle a réalisé plus de 60 transactions au cours des 15 dernières années, en se concentrant sur les entreprises qui offrent du matériel, des logiciels et des services dans les domaines industriels et des sciences de la vie, notamment les outils critiques de test et de mesure, la technologie de sécurité au travail et la robotique, entre autres technologies.

En outre, Shiran Shalev, basé à Battery Tel Aviv, a été promu associé. Shalev a rejoint Battery en 2013 et se concentre sur les investissements à risque et en phase de croissance dans la Fintech et les logiciels d'entreprise.

Battery a également embauché récemment un cadre chevronné dans le domaine de la vente de technologies, Bill Binch, comme partenaire d'exploitation, et a promu plusieurs professionnels dans son groupe de services et d'opérations de portefeuille en pleine croissance. Il s'agit notamment de Karen Bommart, désormais associée en charge des relations avec les investisseurs, de Rebecca Buckman, associée en charge du marketing, de Scott Goering, associé en charge du développement commercial, et de Jenny Kang et Susanne Richman, désormais toutes deux associées et en charge des talents. En outre, Max Schireson, ancien CEO de MongoDB occupant le poste de cadre en résidence de Battery depuis 2015, a été nommé associé opérationnel.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ces promotions bien méritées au sein de notre équipe d'investissement, soulignant ainsi notre penchant pour la promotion des talents locaux, ainsi que notre empreinte mondiale et notre capacité à investir par étapes et dans différents secteurs », a déclaré l'associé général Jesse Feldman. « En ce qui concerne les services, les promotions, de même que les nouvelles fonctions de Bill et de Max, ils soulignent notre engagement à renforcer notre expertise dans des domaines comme le recrutement, le leadership, la culture, les services de mise sur le marché et le marketing. Nous sommes très heureux que notre portefeuille puisse bénéficier d'encore plus d'aide stratégique et tactique dans ces domaines ».

Enfin, les nouvelles réserves de capitaux permettront à Battery de continuer à se concentrer sur les investissements de « croissance majoritaire », des activités où la société a une prise de participation majoritaire dans des entreprises en croissance, qu'elles soient amorcées ou financées par des entreprises à risque. Battery soutient ce type d'entreprises depuis 2008 et, depuis lors, a réalisé des investissements à croissance majoritaire dans 17 entreprises de la plateforme. Huit de ces investissements ont été réalisés au cours des trois dernières années.

Battery a clôturé sa treizième famille de financements atteignant 2 milliards de dollars en février 2020 et a communiqué la création de Battery Ventures Select Fund I, capitalisé à 400 millions de dollars, un an plus tard.

« Je n'aurais pas pu demander un meilleur partenaire que Battery Ventures », a déclaré Robbie Payne, CEO de CAMBRIO, une société de logiciels manufacturiers acquise par Sandvik l'année dernière. « L'équipe a toujours eu de l'expérience et une connaissance approfondie de notre marché, elle dispose d'un bon réseau de contacts et a toujours été utile dans des domaines comme la stratégie, le recrutement et la recherche d'acquisitions ».

Ara Mahdessian, cofondateur et CEO de ServiceTitan, a ajouté : « ServiceTitan est fier de son partenariat avec Battery Ventures depuis plus de six ans. L'incroyable expérience de l'entreprise dans l'évolution des entreprises de logiciels B2B s'est avérée extrêmement utile à mesure que nous nous développions pour devenir le « système d'exploitation des métiers ». Le service-conseil que Battery nous a apporté a été très important. De nombreuses sociétés affirment qu'il s'agit bien plus d'un simple investissement monétaire, et d'après mon expérience, Battery en est vraiment la preuve ».

Enfin, Christina Ross, cofondatrice et CEO de Cube Software, a déclaré : « Nous savions que trouver un nouveau partenaire de risque dans le climat économique actuel serait un enjeu particulièrement élevé. Avec Battery, nous avons trouvé un investisseur expérimenté, doté d'un bon réseau, qui connaît déjà ce contexte, et nous sommes très heureux d'entreprendre ce parcours avec cette société à nos côtés ». Le mois dernier, Battery a financé un investissement de série B dans Cube, une société de logiciels financiers.

À propos Battery Ventures

Battery s'associe à des fondateurs et à des équipes de direction exceptionnels qui développent des activités définissant des catégories sur des marchés comme les logiciels et les services, les infrastructures d'entreprise, les technologies grand public, les technologies de l'information et sanitaires, les technologies industrielles et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à toutes les étapes, de l'amorçage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier depuis ses bureaux de Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez l'entreprise sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site Web à l'adresse suivante www.battery.com et consultez la liste complète des entreprises du portefeuille de Battery ici.

*Données jusqu'au 31 mars 2022. Battery Ventures fournit des services de conseil en investissement uniquement à des financements offerts à des établissements privés. Battery Ventures ne sollicite ni ne met ses services à la disposition du grand public ou d'autres clients de services-conseils. Pour de plus amples informations sur les capacités de financement potentielles de Battery Ventures pour les sociétés de son portefeuille, veuillez consulter notre site Web. Pour afficher la liste complète des entreprises du portefeuille, veuillez cliquer sur le lien suivant ici.

