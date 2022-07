EDELMAN GLOBAL ADVISORY NOMME NIKOLAUS SCHULTZE AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE





WASHINGTON, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Edelman Global Advisory (EGA) a annoncé aujourd'hui la nomination de Nikolaus Schultze comme premier président de la politique climatique d'EGA, à compter du 18 juillet 2022.

Basé à Paris, Schultze dirigera les initiatives d'EGA en matière de politique climatique, de réglementation et de conseil. Sous sa direction, l'équipe Politique climatique travaillera avec les clients pour anticiper les tendances politiques qui auront un impact sur leurs activités en les aidant à façonner le débat et à mieux comprendre leurs rôles liés aux questions climatiques. De plus, étant donné l'importance vitale des solutions et des innovations climatiques, Schultze et son équipe aideront ces entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux en se développant sur de nouveaux marchés et en élargissant leurs sources de financement.

Schultze, une autorité de longue date sur les questions multidimensionnelles sur le climat et la durabilité auxquelles font face les entreprises aujourd'hui, apporte à EGA une vaste connaissance et une vaste expérience issues de sa carrière distinguée à l'intersection de la conservation et de la finance. Qu'il s'agisse d'élaborer des méthodes stratégiques pour aider les entreprises à atteindre des objectifs climatiques comme la neutralité carbone ou de favoriser des relations fructueuses entre les organismes de réglementation internationaux et les entreprises, M. Schultze est particulièrement bien placé pour développer les capacités d'EGA en matière de politique climatique et conseiller ses clients dans un domaine intersectoriel en constante évolution et de plus en plus important.

« Les entreprises sont soumises à une pression croissante, de la part des gouvernements, des parties prenantes et des employés, pour atteindre leurs objectifs climatiques et interpréter les changements de politique qui balayent le monde », a déclaré Deborah Lehr, associée directrice et responsable de la direction d'EGA. « Nous sommes ravis que Nikolaus, un leader reconnu en matière de politique climatique, ait accepté de se joindre à Edelman Global Advisory. Nikolaus possède également une expérience unique qui aidera nos clients à s'adapter aux changements, tout en aidant les innovateurs climatiques à faire croître leurs entreprises avec succès. »

Avant de rejoindre EGA, Nikolaus Schultze était un membre clé de l'équipe de direction de Conservation International, en tant que vice-président pour les partenariats européens. À ce titre, il a dirigé les efforts stratégiques de l'organisation en Europe et dans le monde entier. M. Schultze a conseillé de grandes entreprises sur la réalisation d'objectifs de neutralité carbone, a dirigé de nombreux groupes de travail et comités axés sur les investissements dans la biodiversité, et a facilité des partenariats clés entre les efforts de durabilité des entreprises européennes. Auparavant, M. Schultze a occupé le poste de directeur de la politique mondiale à la Chambre de commerce internationale (CCI), où il a supervisé la transformation de son département, en réorientant l'attention vers les centres de connaissances clés et en développant une stratégie robuste pour les entreprises membres à l'échelle mondiale. En outre, il a dirigé les interactions de la CCI avec de grandes organisations mondiales et d'innombrables entreprises. Avant d'occuper ce poste, M. Schultze a passé près de 30 ans dans une myriade de postes essentiels au sein d'organisations importantes, notamment en tant que directeur de l'exploitation de l'Université maritime mondiale (OMI), directeur général adjoint du Global Green Growth Institute en Corée du Sud et directeur de First Climate.

« Le changement climatique étant le plus grand défi de notre époque, c'est presque devenu un euphémisme », a déclaré M. Schultze. « Stabiliser les émissions d'ici 2025 et viser la neutralité carbone d'ici 2030 est le strict minimum que nous pouvons faire pour transmettre une planète habitable aux générations futures. Mais tout n'est pas si sombre. Des solutions existent déjà, et d'autres suivront, pour accélérer la transformation de nos économies afin qu'elles deviennent plus résilientes, plus efficaces sur le plan des ressources et plus résistantes aux changements climatiques. »

EDELMAN GLOBAL ADVISORY est un cabinet spécialisé qui fournit des services aux entreprises, aux gouvernements et des services de conseil pour naviguer dans le paysage géopolitique et économique changeant d'aujourd'hui. Basé à Washington, DC, nous avons une profonde expertise sur le terrain aux États-Unis et au Canada, dans la région de l'Asie-Pacifique, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Inde. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les plus de 6 000 professionnels de la communication de classe mondiale d'Edelman afin de fournir des services clients véritablement intégrés.

Contact : Lindsay Clifton, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1755020/EGA_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 14:48 et diffusé par :