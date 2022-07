Schneider Electric lance son programme inaugural de reconnaissance des partenaires mondiaux





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation numérique, annonce le lancement de l'édition inaugurale des Schneider Electric Sustainability Impact Awards, la première initiative du programme de partenariat pour le développement durable à reconnaître le rôle crucial joué par les partenaires de Schneider dans la mise en place d'un monde électrique plus résilient et durable.

Le programme partenariat pour le développement durable s'inscrit dans la lignée des initiatives de Schneider visant à donner les moyens à son vaste écosystème de partenaires d'avancer vers un avenir plus durable. Il comprend des activités complètes d'éducation et de formation, un portefeuille simplifié de produits, une assistance ouverte et collaborative et un accès à une expertise et des ressources en transformation numérique. Conçu pour permettre aux partenaires de devenir plus durables dans leurs propres pratiques et d'accompagner leurs clients sur le chemin du zéro émission nette, le programme propose quatre étapes que les partenaires peuvent suivre pour pérenniser leur activité.

Les Schneider Electric Sustainability Impact Awards récompenseront un large éventail de partenaires dans deux catégories:

Durabilité: impact pour mon entreprise: pour les partenaires faisant preuve de leadership en développement durable pour la décarbonisation de leurs opérations, Durabilité et efficience: impact pour les clients: pour les partenaires faisant preuve de leadership en développement durable dans l'optique d'aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation.

Les entreprises nominées seront soigneusement évaluées sur leur manière d'utiliser des solutions numériques énergétiques et d'automatisation afin d'électrifier les opérations, de réduire l'approvisionnement énergétique, d'augmenter l'efficience opérationnelle et d'adopter la circularité sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Critères d'admissibilité

Les prix seront ouverts aux organisations du monde entier qui travaillent avec Schneider Electric pour promouvoir l'efficience et la durabilité. Les organisations partenaires doivent faire partie d'une des catégories d'entreprises suivantes pour prendre part au programme:

Constructeurs de maisons Partenaires TI Constructeurs partenaires Sociétés de conception Entrepreneurs Intégrateurs système EcoXperts OEM Intégrateurs de système d'automatisation industrielle Intégrateurs machine Distributeurs d'automatisation industrielle

Comment participer

Les nominations seront officiellement acceptées à partir du 1er juillet ? manifestez votre intérêt ici. La date limite de dépôt est le 25 novembre 2022. Toutes les nominations et soumissions feront l'objet d'une sélection pour les prix régionaux, qui seront ensuite évalués pour le prix mondial. Le lauréat final sera annoncé en janvier 2023.

« Nous avons tous la même feuille de route: accélérer la transition vers le zéro émission nette. Chez Schneider, nous voulons reconnaître celles et ceux qui instaurent un changement positif dans leurs opérations commerciales. Les partenaires qui excellent dans ce domaine sont une source d'inspiration pour les autres », déclare Rohan Kelkar, vice-président exécutif, produits électriques, Schneider Electric. « Nous savons que l'union fait la force et que nous pouvons, ensemble, avoir un impact nettement plus important par l'entremise de pratiques réfléchies en matière de durabilité et d'efficience. »

