Tianlong a lancé une campagne pour prendre soin des enfants atteints d'amyotrophie spinale





XI'AN China, le 14 juill. 2022 /CNW/ - En mai 2022, Tianlong a lancé une campagne en collaboration avec le centre de soins de l'amyotrophie spinale en Chine (un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'amyotrophie spinale) et le deuxième hôpital affilié de l'Université de Jiaotong de Xi'an pour prendre soin des enfants atteints d'amyotrophie spinale.

L'amyotrophie spinale est une maladie héréditaire qui affecte les nerfs et les muscles, entraînant un affaiblissement progressif des muscles. Elle touche surtout les nourrissons et les enfants, mais elle peut aussi se développer chez les adultes; elle se classe comme la première maladie génétique mortelle chez les nourrissons.

Tianlong assume constamment une responsabilité sociale et s'efforce de faire connaître la maladie au plus grand nombre de personnes possible et d'aider à la détection précoce de la maladie. Nous voulons remplir d'amour le monde des enfants atteints d'amyotrophie spinale grâce à des actions. Au cours de la campagne, nous avons invité de nombreuses familles de Xi'an, en Chine, à se joindre à nous pour accompagner durant une journée des enfants atteints d'amyotrophie spinale. Nous avons également invité un professeur qui a donné une conférence sur le traitement de l'amyotrophie spinale et qui a aidé à répondre à certaines préoccupations des parents.

En tant que principal fabricant de produits de diagnostic moléculaire en Chine, Tianlong dispose de réactifs d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) couvrant 200 types de détection de maladies, dont la détection de l'amyotrophie spinale. Basée sur la méthode de la courbe de fusion de PCR, la trousse de détection de gènes de survie du motoneurone 1 (SMN1) humains de Tianlong est adaptée au diagnostic auxiliaire des patients atteints de SMN1 et au dépistage des porteurs de gènes SMN1. En plus des réactifs de PCR, Tianlong peut fournir une solution de laboratoire de PCR intégrée depuis l'extracteur d'acide nucléique et les systèmes de PCR jusqu'aux réactifs compatibles. Nous avons aidé plus de 80 pays à mettre en place des systèmes de santé dans la phase de COVID-19. Nos extracteurs d'acide nucléique et nos machines de PCR ont été des joueurs clés dans la guerre contre la COVID-19.

Chaque enfant est un cadeau pour ses parents. Ils ont besoin d'être entourés de soins avec beaucoup d'amour. La détection précoce peut aider au diagnostic et au traitement précoces. Nous espérons qu'un plus grand nombre de personnes connaissent cette maladie rare et qu'un plus grand nombre d'enfants atteints de cette maladie, ainsi que leur famille, puissent être vus. Nous donnerons vie à la technologie et offrirons plus de solutions afin d'offrir de meilleurs soins à la population mondiale.

Explorez Tianlong : https://www.tlgenetech.cn/

Suivez-nous sur :

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tianlongbiotech

Facebook : https://www.facebook.com/TianlongBiotech/

Twitter : https://twitter.com/TianlongBiotech

Communiquez avec nous :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859245/image_1.jpg

SOURCE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 13:27 et diffusé par :