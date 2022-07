Triastek annonce sa collaboration avec Lilly pour explorer l'application de l'impression 3D à l'administration orale de médicaments





NANJING, Chine, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 juillet 2022, Triastek, Inc. (« Triastek ») a annoncé sa collaboration avec Eli Lilly and Company (« Lilly »), une société pharmaceutique mondiale de premier plan, dans le but de tirer parti des avantages de l'impression 3D pour permettre la libération ciblée et programmée de médicaments dans des régions spécifiques du système digestif.

Selon les termes de l'accord, le projet se concentrera sur la libération ciblée de médicaments dans l'intestin. Triastek se focalisera sur deux aspects : premièrement, réaliser une étude approfondie des propriétés de l'excipient et des paramètres du processus pour maintenir la stabilité du médicament tout au long du développement de la formulation et du processus d'impression 3D, et aussi pendant la libération du médicament. Deuxièmement, identifier une conception unique de forme galénique à structure tridimensionnelle, qui permettra une libération programmée des médicaments dans des parties spécifiques de l'intestin, dans le but d'améliorer la biodisponibilité des médicaments administrés par voie orale.

Triastek est une société de plateforme technologique d'impression 3D, et sa technologie pionnière MED® a des applications polyvalentes dans le développement et la fabrication de formes galéniques solides. Grâce à la facilitation de cette collaboration par Lilly China Innovation & Partnerships, Triastek et Lilly exploreront de nouvelles solutions pour l'administration orale des médicaments.

Triastek s'engage à promouvoir l'application de l'impression 3D dans le domaine pharmaceutique. Les premier et deuxième produits de Triastek (T19 et T20) ont reçu l'autorisation IND de la U.S. Food and Drug Administration (FDA). L'entreprise détient également 158 demandes de brevet liées à l'impression 3D de produits pharmaceutiques, avec une couverture de brevet complète à travers le monde entier. Triastek a également établi des collaborations avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques aussi bien nationales que multinationales afin de fournir des solutions techniques pour le développement de formulations exigeantes.

Le Dr Senping Cheng, fondateur et PDG de Triastek, a commenté : « La collaboration entre Triastek et Lilly est un excellent exemple d'application de la technologie MED® dans l'amélioration de l'administration orale des médicaments. Nous sommes persuadés que la technologie MED® de Triastek peut être utilisée pour résoudre les défis en matière de formulations, ce qui mènera au développement de produits cliniques de valeur pour nos partenaires mondiaux. »

À propos de Triastek

Fondé en 2015, Triastek, Inc. est le leader mondial de l'impression 3D de produits pharmaceutiques et le pionnier de la mise en oeuvre de solutions pharmaceutiques numériques. La plateforme technologique d'impression 3D novatrice et exclusive de Triastek englobe la conception de formes galéniques, le développement numérique de produits pharmaceutiques et la fabrication intelligente.

