Avis de conférence téléphonique - iA Groupe financier annonce la date de divulgation de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022





QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (iA Société financière inc. (TSX: IAG) et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX: IAF)), divulguera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022 le jeudi 28 juillet 2022. Les membres de la direction présenteront ces résultats lors d'une conférence téléphonique qui aura lieu à 14 h (HE). Tous sont invités à écouter la conférence téléphonique en composant le 416 620-9188 ou le 1 800 954-0683 (sans frais en Amérique du Nord) dix minutes avant le début de la conférence. La période de questions qui suivra la conférence sera réservée aux analystes financiers.

Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera disponible en direct à partir du site de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca.

Tous les documents relatifs aux résultats financiers de iA Groupe financier pour le deuxième trimestre 2022 seront publiés sur le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers, vers 9 h (HE), le jeudi 28 juillet 2022.

Écoute en différé

La conférence téléphonique sera également offerte en différé pour une période d'une semaine, soit à compter de 16 h 30 le jeudi 28 juillet 2022 jusqu'à minuit le jeudi 4 août 2022. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558?5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 22019081.

Transcription de la conférence téléphonique

Une transcription de la conférence téléphonique (en version anglaise) sera mise en ligne en août sur le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

