HeadFirst Group acquiert la HR-tech belge ProUnity





Le rapprochement entre la technologie et le contact humain ouvre de nouvelles perspectives.

HOOFDDORP, The Netherlands, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group acquiert la société belge ProUnity, spécialisée dans la technologie des ressources humaines. Avec cette acquisition, le groupe franchit une étape importante dans sa stratégie d'internationalisation et de plateforme. HeadFirst Group triple son activité en Belgique, gagnant ainsi une position au premier plan parmi les grands prestataires de services dans le domaine du recrutement de talents.

Organisation en plateforme

ProUnity opère en tant que Managed Service Provider (MSP) avec sa propre Marketplace et son Vendor Management System (VMS). Cette combinaison unique aide les organisations à trouver et à gérer du personnel externe de manière rapide et efficace.

Le groupe néerlandais élargit son portefeuille de technologies RH, qui comprend sa plateforme de recrutement Select et des collaborations avec des partenaires VMS externes. Les principales marques de HeadFirst Group sont le prestataire de services MSP Staffing Management Services, le spécialiste du RPO et du recrutement Sterksen, et les intermédiaires HeadFirst et Between. ProUnity conservera son nom et son équipe de direction.

Marion van Happen, CEO de HeadFirst Group : "ProUnity est une entreprise technologique innovante, avec un sens de l'approche personnelle. Cela lui a valu de figurer au palmarès Deloitte Technology Fast 50 deux années de suite. HeadFirst Group, prestataire de services RH, évolue ainsi vers une organisation de plateforme. L'équilibre parfait entre la technologie et le contact humain est essentiel dans notre métier. ProUnity va accélérer ce processus".

David Muyldermans, CEO de ProUnity : "Cette nouvelle étape avec HeadFirst Group arrive au bon moment pour notre équipe, nos clients et partenaires. ProUnity travaille pour de grandes entreprises internationales, et leur demande augmente. Nous pouvons désormais leur offrir une réponse encore plus forte. Nous nous renforçons et nous continuerons à nous épanouir, dans le respect de l'identité de chacun."

Internationalisation

ProUnity sert plus de quarante clients, pour la plupart des grandes entreprises et des organisations belges du domaine public. HeadFirst Group dispose d'un bureau belge depuis 2016. Avec ProUnity, elle triple son activité existante en Belgique.

HeadFirst Group peut encore mieux servir ses clients, ce qui correspond à sa stratégie plus poussée vers une organisation de plateforme internationale. Quotidiennement, 16 000 professionnels travaillent pour plus de 400 clients en Europe, avec lesquels HeadFirst Group réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,6 milliard d'euros.

