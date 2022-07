Expansion d'AESARA Europe grâce à la nomination de l'experte en accès au marché, Sameera Tak





AESARA (www.aesara.com) est ravie d'annoncer la nomination de la responsable expérimentée du secteur de l'accès au marché, Sameera Tak, titutaire d'un « Master of Science, MSc », au sein de l'équipe des partenariats stratégiques européens.

Sameera rejoint AESARA en apportant plus de 16 années d'expérience dans les secteurs très nnovants de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Sameera sera chargée des opérations cliniques et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que du domaine de service principal des valeurs de l'entreprise, de la stratégie d'accès et des opérations d'AESARA. Elle apporte une expérience vaste et riche, ainsi qu'une profonde expertise à son rôle de consultante, en tant que partenaire d'opinion pour les clients de l'industrie.

Basée à Zoug, en Suisse, pôle biotechnologique, Sameera occupera également le poste de « Geschäftsführerin » ou directrice du conseil opérationnel, dirigeant les nouvelles opérations d'AESARA Europe en Suisse.

Gavin Outteridge, directeur général d'AESARA Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis de la nomination de Sameera à ce poste, dans le cadre duquel ses conseils en stratégie d'accès au marché et son expérience en mise en oeuvre opérationnelle peuvent se conjuguer en faveur de la réussite de nos clients, et de l'ambitieux projet de croissance d'AESARA. J'ai connu Sameera en tant que cliente, et ses valeurs affichées depuis de nombreuses années correspondent parfaitement au tiercé gagnant des valeurs promues par AESARA : Fiabilité, Audace et Innovation transformatrice. »

Ruslan Horblyuk, directeur des partenariats stratégiques au niveau mondial d'AESARA, a ajouté : « Je suis ravi d'accueillir Sameera au sein d'AESARA, et impatient de travailler à ses côtés afin de pouvoir diffuser l'état d'esprit du « changement avant le changement », caractéristique d'AESARA, auprès de nos partenaires européens du domaine des sciences de la vie. »

« Je suis ravie, et en même temps véritablement honorée, de participer à la phase de croissance d'AESARA. Je suis impatiente de devenir un partenaire de confiance et de transformation pour les clients innovateurs du secteur des sciences de la vie d'AESARA », a déclaré Sameera Tak.

À propos d'AESARA

AESARA est une agence d'accès au marché, dont l'objectif consiste à générer un impact sur la prise de décision en matière de soins de santé, afin d'améliorer la vie des individus. Créée en 2016, AESARA est une entreprise détenue par une femme et groupes minoritaires, qui compte plusieurs professionnels aguerris de l'industrie biopharmaceutique, implantés aux États-Unis, au Canada et en Europe. Notre équipe diversifiée s'investit avec passion pour apporter à nos clients des stratégies d'accès au marché transformatrices, ainsi que des solutions de communication numérique innovantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aesara.com et rejoignez AESARA sur Twitter et LinkedIn.

