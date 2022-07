La CAJO émet 227 250 $ d'amendes à HR Ottawa LP pour des violations présumées de la réglementation à la suite d'un audit du Casino Rideau Carleton





TORONTO, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de protéger l'intérêt du public et de s'assurer que le secteur des jeux de casino de l'Ontario fonctionne de manière responsable et intègre, le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a signifié à HR Ottawa LP une ordonnance d'amendes totalisant 227 250 $ pour des infractions présumées aux Normes du registrateur pour les jeux (les normes) au Casino Rideau Carleton.



Le registrateur a pris ces mesures à la suite d'un audit de la CAJO qui a évalué la conformité de HR Ottawa LP aux Normes du registrateur pour les jeux. Les normes existent pour protéger les Ontariens et les audits des exploitants de jeux sont l'un des outils que la CAJO utilise régulièrement dans le cadre de sa surveillance réglementaire de l'industrie du jeu.

Parmi les 36 violations identifiées par l'audit de la CAJO, HR Ottawa LP est accusé :

d'avoir fourni des documents publicitaires et de marketing à des personnes qui s'étaient auto-exclues des activités de jeu;





d'avoir manqué à plusieurs reprises de mettre en oeuvre, de suivre et d'appliquer les politiques et procédures requises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;





de ne pas avoir traité en temps opportun les sujets de préoccupation indiqués par les auditeurs internes;





d'avoir maintenu une fonction de surveillance de la conformité qui n'était pas indépendante des activités de la société, comme cela est requis;





de ne pas avoir protégé suffisamment les systèmes et les données de jeu contre les failles de sécurité conformément aux bonnes pratiques établies dans le secteur et la technologie;





de ne pas avoir veillé à ce que le personnel suive la formation nécessaire dans des domaines importants, tels que les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.

Un exploitant de casino à qui la CAJO a signifié une ordonnance d'amende a le droit de faire appel des conclusions du registrateur auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), qui est un tribunal d'arbitrage indépendant de la CAJO et qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario.

Citation :

« La CAJO a le mandat et la responsabilité de s'assurer que les casinos fonctionnent avec honnêteté, intégrité et dans l'intérêt du public. Ces pénalités ont pour but d'amener les améliorations nécessaires au Casino Rideau Carleton, et nous surveillerons attentivement les activités du casino pour nous assurer que ces importantes conclusions de l'audit sont prises en compte. »

Tom Mungham, directeur général et registrateur, CAJO

