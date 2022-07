BioTalent Canada décerne le prix Catalyseur pour la meilleure recrue 2022





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui qu'Erin Ward a remporté le prix Catalyseur 2022 pour la meilleure recrue.

Erin a obtenu cette reconnaissance pour ses contributions en tant que stagiaire chez CleanSlate UV. CleanSlate UV est une nouvelle entreprise en soins de santé qui exploite les rayons UV pour désinfecter les appareils mobiles.

« Je suis incroyablement enthousiaste et honoré d'avoir été choisi [comme gagnante du prix Catalyseur], et je sais que ce jour ne serait pas venu sans le soutien indéfectible de mes mentors à CleanSlate UV, Manju Anand et Rochelle Mary Gonzales, » déclare Erin Ward, étudiante spécialisée en immunologie à l'Université McGill. « Avoir une chance de travailler dans un poste industriel en étudiant à l'université m'a ouvert tant d'options de carrière différentes que je ne connaissais pas, et m'a montré qu'avec de la curiosité et de la détermination, on n'a pas besoin d'être expert dès le premier jour pour accomplir des choses dont on sera fier. »

Erin a rejoint l'équipe de CleanSlate UV en tant que stagiaire en affaires cliniques en 2021 dans le cadre d'un stage de trois mois et demi. Dès le départ, elle a rapidement adopté la culture « tout le monde met la main à la pâte » et a commencé à se joindre à des réunions avec d'autres services de l'ensemble de l'entreprise pour voir comment elle pourrait ajouter de la valeur et avoir un impact. De la création de documents d'habilitation scientifique à la mise à l'essai de produits, la curiosité d'Erin lui a permis de développer des compétences au-delà de son domaine de connaissances.

« Pendant la pandémie, la nécessité d'une solution comme CleanSlate UV est devenue plus importante pour protéger le grand public contre les infections acquises, y compris la COVID-19, » déclare Manjunath Anand, président et chef de la technologie chez CleanSlate UV. « Aujourd'hui, CleanSlate UV est déployé à l'aéroport international Pearson, aux stations Metrolinx et dans de nombreux autres aéroports aux États-Unis. Cela n'aurait pas été possible sans Erin. »

L'étude récente de BioTalent Canada d'information sur le marché du travail (IMT) a abordé la nécessité d'embaucher 65 000 travailleurs supplémentaires d'ici 2029 pour répondre aux exigences de la bioéconomie en pleine croissance. Parmi les solutions proposées pour combler cette pénurie imminente de talents, mentionnons l'augmentation de la formation en cours d'emploi grâce à l'apprentissage intégré au travail qui aide à renforcer les compétences pratiques en plus de mettre à profit les compétences apprises en classe.

« Nos subventions salariales visent à aider les petites et moyennes entreprises du secteur de la biotechnologie au Canada à recruter des talents et à continuer d'innover, » déclare Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « C'est un honneur de rendre ce prix et de reconnaître les jeunes esprits les plus brillants du Canada. »

Le prix Catalyseur pour la meilleure recrue démontre les contributions potentiellement transformatrices que les subventions salariales peuvent avoir sur les organismes de la bioéconomie canadienne.

En savoir plus sur les programmes auxquels votre organisme peut être admissibles, visitez biotalent.ca/fr/programs.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Ayant récemment reçu la certification Great Place to WorkMD, BioTalent Canada suit les mêmes normes de l'industrie qu'il recommande à ses partenaires. Pour en savoir davantage, visitez biotalent.ca/fr.

Prix Catalyseur pour la meilleure recrue

Le prix Catalyseur de BioTalent Canada d'une valeur de 1 000 $ souligne l'apport des jeunes employés. Il est remis à la recrue qui a apporté la plus grande contribution à son employeur du secteur canadien des biotechnologies en 2020-2021. Nous invitons les employeurs du secteur des biotechnologies à soumettre la candidature d'employés qu'ils ont récemment embauchés dans le cadre de nos programmes, en décrivant la façon dont ces jeunes scientifiques et entrepreneurs ont stimulé l'innovation et grandement contribué à leur entreprise.

