Dieppe 80 : Accréditation des médias pour les activités en France





OTTAWA, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Anciens Combattants Canada organise une délégation officielle du gouvernement du Canada à Dieppe, en France, du 17 au 20 août 2022, pour souligner le 80e anniversaire du raid sur Dieppe. La délégation comprendra des vétérans, des représentants d'organisations autochtones et de vétérans, des parlementaires et des jeunes.

Deux cérémonies officielles canadiennes sont organisées :

19 août 2022 : Cérémonie canadienne du 19 août 1942 (Square du Canada , Dieppe )

, ) 20 août 2022 : Cérémonie au mémorial de Pourville (Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer))

Les médias qui souhaitent couvrir ces cérémonies doivent soumettre une demande d'accréditation auprès d'Anciens Combattants Canada d'ici le 5 août 2022.

Les renseignements requis pour l'accréditation sont :

nom, prénom

organisme de presse

poste occupé

date et lieu de naissance

n° de la carte de presse (le cas échéant)

n° carte d'identité ou passeport, pays d'émission du titre

Les médias intéressés peuvent demander une accréditation par courriel à [email protected].

Des cérémonies commémoratives ouvertes aux médias auront lieu du 18 au 20 août 2022. Les membres des médias ayant obtenu une accréditation auront la possibilité de prendre des photos et de mener des entrevues avec les membres de la délégation et auront accès à une zone désignée pendant les cérémonies.

Pour plus d'informations sur les activités entourant le 80e anniversaire du raid sur Dieppe au Canada et en France, veuillez visiter le site https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/battles-and-stages/battle-of-dieppe.

