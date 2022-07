Maisons Vivalto acquiert la résidence Manoir Saint-Joseph





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Maisons Vivalto, groupe spécialisé dans l'offre de résidences médicalisées pour aînés en perte d'autonomie, est fier d'annoncer l'acquisition du Manoir Saint-Joseph, une résidence pour personnes âgées située dans le quartier Ahuntsic de Montréal. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie active de développement menée par Maisons Vivalto, qui vise à renforcer le continuum de soins offerts dans ses deux autres établissements, les Résidences Floralies Lachine et Floralies LaSalle. Maisons Vivalto a l'ambition, principalement par voie d'acquisition, d'étendre son offre de service sur le grand territoire de Montréal en privilégiant les soins en ressources intermédiaires et soins légers ou intermédiaires privés pour les aînés.

Maisons Vivalto fournit une gamme de soins complète (prestations légères, ressources intermédiaires et CHSLD). Aux plus de 500 lits offerts par Résidences Floralies Lachine et LaSalle viennent aujourd'hui s'ajouter plus de 130 lits en chambres privées dotées de salles de bain adaptées privatives. Près de 60% des lits du Manoir Saint-Joseph sont dédiés aux ressources intermédiaires (RI) en partenariat long terme avec le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (NIM), et 40% sont destinés à une clientèle privée autofinancée requérant des soins plus légers.

L'acquisition du Manoir Saint-Joseph, établissement reconnu pour la très haute qualité de ses prestations dans un environnement sécuritaire et confortable, s'est avérée un choix naturel pour Maisons Vivalto. L'excellence de l'équipe et des soins prodigués au Manoir reflète parfaitement son ambition de prodiguer des services aux plus hauts standards. L'équipe de Maisons Vivalto a d'ailleurs priorisé la promotion interne des personnes clés dans la mise en oeuvre du programme de transition avec les vendeurs-opérateurs, afin de minimiser l'impact du changement de propriétaire sur les résidents, leurs proches, nos employés et pour notre nouveau partenaire, le CIUSSS du NIM.

Maisons Vivalto est détenue principalement par deux familles, le Groupe français Vivalto et All Brain Services, ainsi que par leur partenaire stratégique Crédit Mutuel Equity. Maisons Vivalto remercie le cabinet-conseil KRB et l'équipe comptable et financière de Mazars pour l'accompagnement efficace de cette transaction. Maisons Vivalto tient également à souligner l'excellent esprit qui a présidé le Manoir pendant plus de dix ans, en remerciant notamment les vendeurs-opérateurs, Claire Labelle aux opérations et Gilles Pontbriand à l'administration, ainsi que tous les collaborateurs ayant participé à cette transaction.

SOURCE Maisons Vivalto

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 12:11 et diffusé par :