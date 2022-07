Une nouvelle image de marque du cannabis : L'événement de lancement du mode de vie légendaire de l'OAD Stoner





LAS VEGAS, 13 juillet 2022 /CNW/ - Chez NEKTR.co et hotelFUBU , nous sommes unis par la conviction que tout le spectre de la plante de cannabis peut apporter un sentiment de connectivité, d'intégrité et de centralité dans ce monde moderne. Nous créons une communauté qui fait la promotion de l'utilisation quotidienne de produits et de services qui emploient et/ou font la promotion du large éventail de profils cannabinoïdes et terpéniques qui, selon nous, soutiennent un « mode de vie légendaire ». L'OAD Stoner souligne que le cannabis est beaucoup plus qu'un produit de loisir. La technologie Web3, le jeu, l'immobilier commercial, le bien-être, l'hébergement, l'entrepreneuriat, le réseautage et plus encore convergent ici dans une communauté d'investissement en matière de cryptomonnaie et d'hébergement lié au « cannabis cultivé ». Cette OAD (organisation autonome décentralisée) sera le véhicule pour générer des revenus pour tous les membres grâce à un réseau de biens et de services procannabis qui fait la promotion ou offre du cannabis psychotrope ou non psychotrope et un soutien en matière de cannabis pour les consommateurs tout au long de la journée ou de la semaine, selon leurs activités simultanées.

Le 10 août , au cours de l'événement de lancement du mode de vie légendaire de l'OAD Stoner , nous lancerons et établirons officiellement notre OAD Stoner à Las Vegas, au Nevada. Cette ville, joyau international, où l'on « travaille fort et joue encore plus fort » est bien connue pour ses divertissements, ses affaires, son hospitalité et, plus récemment, son cannabis! Le lancement aura lieu sur un vaste domaine dans un hôtel ressemblant à un château à Henderson, au Nevada, qui sera suivi d'un événement sur la rue principale! Cette conférence Cannaconference met en vedette des fournisseurs, des services et des réseaux d'affaires avec des possibilités d'investissement ouvertes dans un environnement favorable au cannabis. Nous présenterons officiellement le modèle et la feuille de route de l'OAD Stoner à la collectivité et entendrons également des invités de marque dans les espaces consacrés au cannabis, à la crypto/technologie, à l'hébergement et au mieux-être. Keith Berry , fervent défenseur des arts martiaux mixtes/jetons non fongibles/cannabis animé par HEADTAP LLC , le réputé Dr Ken Kelly MD , @Mmemberville et bien d'autres. Le fondement et les liens établis ici nous amèneront à la CONFÉRENCE 2022 SUR LE CANNABIS « MODE DE VIE LÉGENDAIRE » d'une durée d'une semaine dans le cadre de la MJ BizCon à Las Vegas, du 15 au 19 novembre . Cette activité quotidienne après la conférence s'ajoutera à la MJBiz Con et offrira un espace pour se détendre, se divertir et renouer avec les membres de l'OAD Stoner, les parties intéressées et les entreprises. Joignez-vous à nous pour le lancement du 10 août et notre conférence de novembre!

Jetons non fongibles/Marché - Actif et en cours

Les 2 420 jetons non fongibles exclusifs Stoner Punkz serviront d'adhésion l'OAD Stoner. Le jalonnement permettra aux investisseurs de gagner des jetons Solana grâce aux contrats intelligents en cours de développement. 100 % des redevances de l'AOD Stoner tirées de la collection, une fois entièrement frappées, retourneront aux membres des OAD qui jalonnent leur Stoner Punkz.

Jeu jouer pour gagner - Actif

NEKTR Legendary LEAF, le jeu mobile pour gagner des NFT sur le cannabis, est maintenant disponible pour Android et iOS en téléchargement dans Google Play et Apple Stores ! Ce jeu est un outil clé de génération de revenus qui offrira une participation aux bénéfices aux membres à part entière de l'OAD Stoner (NFT Stoner Punkz et détenteurs de jetons NEKTR).

Développement commercial/immobilier - Prévu

La présentation de l'OAD Stoner-Villa/Resort par hotelFUBU 420 à l'environnement favorable au cannabis sera exclusive à notre lancement du 10 août, ce qui donnera un nouveau souffle à notre projet novateur de développement de l'hôtellerie commerciale en tant qu'option pour générer des revenus supplémentaires pour la trésorerie de l'OAD.

