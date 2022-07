Hytera Group décroche cinq prestigieux prix ICCA pour ses innovations et son excellence sectorielle





Hytera, un chef de file mondial de technologies et solutions de communications professionnelles, au côté de ses filiales Sepura et Teltronic, ont remporté des prix dans cinq catégories à l'édition 2022 des International Critical Communications Awards (ICCA), qui se sont déroulés à Vienne, en Autriche. Présentés par The Critical Communications Association (TCCA), les ICCA sont les prix les plus prestigieux consacrés aux communications critiques et mettant à l'honneur les meilleurs acteurs du secteur dans divers segments verticaux pour avoir réalisé des contributions importantes et individuelles aux communications critiques.

Hytera a tout d'abord reçu le prix de la Meilleure utilisation de communications critiques dans les transports, dans le cadre d'un projet de télécommunications avec le Sri Lanka Railway (SLR). Ce projet a permis à la solution MCS conforme 3GPP d'Hytera d'interconnecter les sites du SLR et de fournir au personnel ferroviaire un accès en temps réel aux données critiques. Cette solution permet d'optimiser le service aux voyageurs et d'assurer un fonctionnement fluide et sûr pour les conducteurs de train en améliorant la ponctualité et en réduisant les accidents ferroviaires.

Sepura a également remporté un prix ICCA pour la Meilleure utilisation de communications critiques dans les secteurs minier, pétrolier et gazier pour l'application AutoMate App SPACE et SCG22 Mobile Radio, qui faisait partie de la solution d'activité minière National Wireless. La solution a contribué à la performance opérationnelle et à la sécurité du personnel en permettant l'automatisation des transmissions radio via le géorepérage et des déclencheurs situationnels dans des mines de fer en Australie.

Tout dernier dispositif haut débit de Sepura, le SCU3 a remporté le prix du Meilleur dispositif MX-C de l'année. Cette technologie a suscité un vif intérêt parmi les professionnels de la communication à la recherche d'une capacité de données à la fois puissante et pérenne pour optimiser leurs solutions de communication.

Diana Ball, spécialiste principale chez Sepura, a été récompensée pour sa Contribution exceptionnelle aux communications critiques, avec le développement des normes TETRA, qui reçoivent la confiance des utilisateurs pour garantir l'interopérabilité entre les fournisseurs.

Le projet EDESUR de Teltronic a remporté le prix de la Meilleure utilisation de communications critiques dans les services publics. L'infrastructure NEBULA TETRA a permis à une entreprise privée de distribution d'électricité en Argentine de déployer une surveillance et une détection des pannes en temps réel d'un réseau de distribution électrique, et de renforcer sa gestion et son efficience opérationnelle grâce à la technologie exclusive SDM (Synchronous Data Management) de Teltronic.

En plus de ces prix, Hytera Group a été présélectionné dans les catégories suivantes:

Meilleur dispositif MC-X de l'année

Radio MCS renforcée PDM680 d'Hytera

Teltronic RTP-800, la première radio MCX pour taxi

Meilleures solutions MC-X de l'année

Dispositif haut débit SCU3 de Sepura

Meilleur dispositif TETRA de l'année

Radio multimode PTC680 d'Hytera

Radio TETRA mobile SCG22 de Sepura

Meilleure utilisation de technologie avancée

Dispositif d'annulation des bruits optimisée par IA d'Hytera pour les radios à émetteur-récepteur

Meilleure utilisation de communications critiques dans la sécurité publique

Teltronic: RESCAN, fiabilité et coordination optimale dans la lutte contre l'activité volcanique

Meilleure utilisation de communications critiques dans les transports

Hytera: Kazakhstan Railway utilise le système de communications TETRA pour garantir la fluidité et la sécurité de ses trains

Technologies, produits ou solutions émergents

Hytera PNC560, premier dispositif 5G MCPTT au monde

Hytera a récemment dévoilé plusieurs innovations dans sa vaste gamme de produits, notamment les nouvelles radios DMR de la série H, des caméras portatives, des radios PTToC et MCS, une radio renforcée multimode et le dispositif renforcé 5G Xsecure. Récemment lancées, les solutions Convergence-Native d'Hytera (y compris HyTalk, HyTalk Pro et HyTalk MC), composées de différents modules, s'intègrent aux infrastructures réseau existantes, unifient le coeur du réseau et la plateforme de communications, et fournissent une API ouverte pour le déploiement de nouveaux services.

Grâce à ses technologies de pointe pour les communications critiques et à ses équipes de spécialistes, Hytera continuera de générer de la valeur pour ses clients mondiaux.

Pour de plus amples renseignements sur Hytera aux ICCA 2022, rendez-vous sur: https://www.hytera.com/en/media-center/event/hytera-group-won-international-critical-communication-awards.html

