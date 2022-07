Nel ASA reçoit une commande pour un système d'électrolyseur alcalin de Skovgaard Energy





Nel Hydrogen Electrolyser AS, une filiale de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), a reçu une commande pour un système d'électrolyseur alcalin de Skovgaard Energy Aps à Lemvig, dans le Jutland occidental, au Danemark. Le système d'électrolyseur sera utilisé dans la production d'ammoniac vert.

L'usine d'ammoniac vert, qui sera construite par Skovgaard Energy et ses partenaires danois, Topsoe et Vestas, sera la première usine d'ammoniac vert dynamique au monde, dans laquelle de l'électricité renouvelable de source éolienne et solaire sera directement connectée à l'électrolyseur. Il s'agit d'une centrale de démonstration qui testera comment un réacteur à ammoniac peut faire fluctuer les opérations en fonction de l'apport en énergie renouvelable. Les connaissances acquises seront importantes pour mettre à échelle les futures grandes usines P2X et à ammoniac vert. Le partenariat danois a reçu un soutien financier du programme danois de développement et démonstration des technologies énergétiques (EUDP).

"Nous sommes ravis de ce projet, qui sera un jalon important dans la transition écologique, en présentant la production d'hydrogène vert en ammoniac vert directement à partir de sources renouvelables. Skovgaard Energy est un client prometteur, et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre relation couronnée de succès avec la société et les partenaires", déclare Henning Langås, responsable des appels d'offres de Nel Hydrogen Electrolyser.

"Pour ce projet, nous avons sélectionné la technologie d'électrolyseur alcalin de Nel étant donné que nous ne voulons pas prendre le risque d'utiliser des technologies d'électrolyseur auxquelles nous ne sommes pas habitués. L'électrolyseur alcalin de Nel est une technologie éprouvée de haute qualité, qui répondra parfaitement aux intentions du projet de démonstration de fonctionnement dynamique de l'usine d'ammoniac", déclare Pat A Han, directeur technique de Skovgaard Energy. Le contrat a une valeur approximative de 4 millions EUR, et le système devrait être fourni au T3 2023.

