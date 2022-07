LION ÉLECTRIQUE ANNONCE LA DATE DU DÉVOILEMENT DE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022





MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022 le 5 août 2022, avant l'ouverture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu la même journée à 8 heures 30, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le (226) 828-7575 ou le (833) 950-0062 (sans frais) utilisant le code d'accès : 842480. Vous pouvez également accéder à l'appel via une webdiffusion en direct, sur la page « Événements et présentations » de la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse www.thelionelectric.com. Une archive de l'événement sera disponible peu de temps après la conférence téléphonique.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie.

