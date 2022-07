HIVESTACK ET AXES SIGNENT UN ACCORD STRATÉGIQUE EN PUBLICITÉ EXTÉRIEURE NUMÉRIQUE





MONTRÉAL, QC, le 12 juill. 2022 /CNW/ - AXES.ai (« AXES » ou « l'entreprise ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une alliance stratégique mondiale avec Hivestack, la plus importante entreprise de technologie publicitaire indépendante en publicité extérieure numérique programmatique.

Ce partenariat permettra à AXES de connecter la plateforme Supply Side Platform (SSP) de Hivestack à la plateforme omnicanale Demand Side Platform (DSP) d'AXES pour diffuser des campagnes multimédias de publicité extérieure numérique programmatique haut de gamme à l'échelle mondiale, sur plus de 25 000 écrans AXES de publicité extérieure numérique ainsi que l'envoi de contenu aux applications mobiles dans la boutique d'applications AXES APP.

« Nous sommes très enthousiasmés par la valeur ajoutée pour nos clients, a déclaré Earle G. Hall, président et chef de la direction de AXES.ai. Hivestack a construit une plateforme d'approvisionnement de pointe qui offre une valeur, un contenu, des données et des statistiques exceptionnels en temps réel. La plateforme riche en contenu de Hivestack sera assurément une valeur ajoutée extraordinaire pour nos clients et leur parcours. »

« AXES est un chef de file mondial de la technologie dans le secteur des casinos terrestres, a déclaré Bruno Guerrero, chef d'exploitation de Hivestack. Leur plateforme en nuage offre de nombreuses occasions de générer des revenus, et nous sommes ravis de pénétrer ce nouveau segment de marché avec AXES. L'expertise, la technologie et les données de Hivestack alimenteront ce partenariat afin qu'AXES puisse créer une valeur extraordinaire pour ses clients, et nous sommes fiers d'avoir créé ce partenariat passionnant. »

À PROPOS DE HIVESTACK

Hivestack est la plus grande entreprise de technologie de marketing indépendante, mondiale et complète, en alimentant le volet achat et vente de la publicité extérieure numérique programmatique. Hivestack a été fondée en 2017 et son siège social est situé à Montréal, au Canada. Elle est présente dans plus de 25 pays dans le monde. Pour en savoir plus, visitez hivestack.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook @hivestack.

À PROPOS D'AXES.ai

AXES.ai est une entreprise de technologie financière de calibre mondial, présente dans plus de 40 pays, qui habilite les gouvernements, les casinos et les routes/rues grâce à la collecte de données sur l'IdO à partir de la chaîne de blocs en temps réel, à l'intelligence artificielle et à des solutions sans espèces. AXES Fintech intègre l'ensemble du flux de travail numérique sans caisse sur une plateforme tout-en-un. AXES Media offre une expérience multimédia interactive extérieure numérique très engageante pour diffuser de la publicité, des annonces, de l'information et du contenu cliquable et est entièrement intégré à l'expérience client de paiement scriptural d'AXES. AXES Business Intelligence fournit des informations quantitatives en temps réel pour créer des informations exploitables. AXES est l'avenir de la gestion des casinos AUJOURD'HUI.

