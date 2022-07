Le Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC) recevra près de 2 M$ de Services aux Autochtones Canada pour de nouvelles installations et des rénovations





TORONTO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Les Autochtones qui vivent dans les centres urbains ou qui y font la transition font partie de la population qui croît le plus rapidement au Canada. À elle seule, la ville de Toronto compte près de 80 000 Autochtones. L'Ontario se classe au premier rang des provinces et des territoires comptant la plus grande population d'Autochtones au pays, et 85,5 % des Autochtones vivent dans des régions urbaines comme Toronto.

Les organismes de services aux Autochtones en milieu urbain jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie des Premières Nations, des Inuit et des Métis et veillent à ce que les Autochtones en milieu urbain aient des espaces sécuritaires et accessibles pour accéder à des services de grande qualité adaptés à la culture.

Le Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC) est l'une des coalitions autochtones urbaines les plus actives au Canada. À titre d'organisme sans but lucratif de recherche, de politiques et de défense des intérêts, le TASSC réunit 18 organismes locaux de services de soutien aux Autochtones afin d'améliorer l'accès aux mesures de soutien et aux services pour les Autochtones vivant dans la plus grande ville du Canada.

Le TASSC a malheureusement perdu son bureau et son espace de réunion en 2020 pendant la pandémie, ce qui a entraîné des défis pour ses activités et le soutien aux organismes de services de première ligne qui comptent sur son soutien.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a annoncé un investissement d'environ 2 M$ pour aider le TASSC à acheter et à rénover de nouveaux locaux à bureaux. Ce financement a été administré dans le cadre du volet urbain du Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones de Services aux Autochtones Canada.

On prévoit que cet espace appartenant aux Autochtones et exploité par eux sera partagé par les organismes membres du TASSC et les membres de la communauté qu'ils desservent à Toronto. Les nouveaux locaux du TASSC offriront un espace sécuritaire, accessible et adapté à la culture que le personnel et les membres du TASSC pourront utiliser pour les activités opérationnelles, les réunions, les programmes et les services, les rassemblements, les cérémonies, les événements et d'autres activités.

Le volet urbain du Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones du gouvernement du Canada appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires et les communautés autochtones des centres urbains. Le gouvernement du Canada et les communautés autochtones travaillent en partenariat pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et soutenir les résultats économiques, sociaux et de santé.

L'investissement d'aujourd'hui dans le TASSC souligne l'engagement du gouvernement du Canada à répondre à la tragédie continue des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et aux causes profondes de la violence en répondant aux appels à la justice de l'Enquête nationale. Des investissements comme celui-ci aideront à faire en sorte que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones aient accès à des espaces sécuritaires, sans obstacle et significatifs pour accéder à leurs cultures et à leurs langues afin de restaurer, de récupérer et de revitaliser leurs cultures et leurs identités. Il appuie également les priorités établies dans la Voie fédérale et le Plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et respecter la diversité des peuples autochtones afin de répondre à leurs besoins uniques, peu importe où ils vivent, y compris les environnements urbains.

Citations

« C'est un moment charnière pour le TASSC. Cet espace offre une occasion unique à toute la communauté du TASSC de se réunir dans un quartier qui a déjà une forte présence autochtone. Nous sommes tellement heureux et fiers de pouvoir honorer notre vision de la coopération, de l'amitié et de l'unité, de cette façon très concrète. Nous avons hâte de continuer à nous soutenir les uns les autres, à travailler ensemble et à célébrer ensemble, dans notre nouvel espace si nécessaire, pour le mieux-être des gens et des communautés que nous servons. »

Frances Sanderson

Présidente, Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC)

« Le TASSC a été fondé sur les concepts traditionnels d'amitié et de collaboration. C'est une mentalité de collectivisme qui nous rassemble. Cet espace nous donnera l'occasion de continuer à collaborer dans un esprit d'amitié et d'unité, fondé sur nos façons de savoir, de voir, d'être et de faire, maintenant et pour les générations à venir. »

Lindsay Kretschmer

Directrice générale, Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC)

« Les organismes de prestation de services en milieu urbain effectuent chaque jour des tâches essentielles au bien-être des Autochtones. Les organismes-cadres qui les soutiennent dans ce travail sont tout aussi importants, et ils ont besoin d'espaces sécuritaires et fonctionnels pour mener à bien leurs activités. Je suis heureuse que ce financement permettra au Toronto Aboriginal Support Services Council d'obtenir un nouvel espace physique appartenant à des Autochtones et exploité par des Autochtones, et j'ai hâte de voir les bienfaits de cet espace sur les perspectives socioéconomiques et le bien-être culturel de la communauté autochtone de Toronto. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le TASSC mérite un toit permanent pour maintenir et renforcer son important travail, et notre soutien fédéral en fera une réalité et aura un impact durable pour les Autochtones de notre ville. »

Nate Erskine-Smith

Député de Beaches-East York

Faits en bref

Il y a plus de 32 coalitions d'Autochtones vivant en milieu urbain au pays qui travaillent à répondre aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain.

Chaque année, les organismes membres du TASSC servent plus de 11 500 clients et membres, emploient 400 employés et font appel à 400 bénévoles, offrent des expériences de formation à 50 étudiants et offrent plus de 100 activités pour les rassemblements et les célébrations communautaires.

L'acquisition de cette propriété améliore davantage la visibilité et la présence communautaire du TASSC au centre-ville de Toronto et le place physiquement près de bon nombre de ses organismes membres dans un quartier en développement rapide, créant ainsi un espace supplémentaire pour les programmes et les services dont la communauté a grandement besoin.

et le place physiquement près de bon nombre de ses organismes membres dans un quartier en développement rapide, créant ainsi un espace supplémentaire pour les programmes et les services dont la communauté a grandement besoin. Le volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones fournit 194,9 millions de dollars sur trois ans (de 2022-2023 à 2024-2025) pour appuyer les investissements dans des projets d'infrastructure majeurs et mineurs pour tous les organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain et rural.

Le financement des infrastructures appuie les projets d'immobilisations, y compris, mais sans s'y limiter, les projets essentiels en matière de santé et de sécurité, d'accessibilité et d'efficacité énergétique, afin d'assurer des espaces sécuritaires et accessibles pour la prestation de programmes et de services.

