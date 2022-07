En vue d'un refinancement anticipé via le marché de la dette liée aux infrastructures, Rubis Terminal a émis un avis de rachat pour 560 millions d'euros d'obligations à échéance 2025





Rubis Terminal a émis le 8 juillet l'avis officiel pour le rachat anticipé de ses billets de premier rang à 5,625 %, d'un montant de 560 millions d'euros (M?), qui devaient initialement arriver à échéance en mai 2025. Ces obligations seront refinancées via un nouveau paquet de dettes d'infrastructure en relation avec l'ESG composé de :

Un nouvel emprunt à terme de 7 ans d'un montant de 700 M?

Une facilité de dépenses d'investissement d'un montant de 82,5 M? pour accompagner le développement du groupe avec de nouveaux projets et une poursuite de la transformation

Une facilité de crédit renouvelable d'un montant de 30 M? qui sera utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise

Notamment grâce à ses importants efforts de ces deux dernières années pour réduire la part des revenus liés aux carburants, cette transaction historique démontre l'engagement ferme de Rubis Terminal à l'égard des questions ESG. La documentation du nouveau paquet de financement inclut une grille de marge liée à la conformité de Rubis Terminal avec une série d'indicateurs clés de performance ciblés liés à l'ESG, notamment une réduction de l'intensité carbone des opérations de stockage du Groupe, une augmentation de la récupération des déchets dangereux et non-dangereux et une réduction des absences résultant de blessures liées à des accidents du travail.

En plus de cela, le nouveau paquet de financement confirme le positionnement clair du Groupe dans la catégorie d'actifs des infrastructures, tout en permettant une réduction du coût de sa dette et une nouvelle augmentation de la maturité de sa dette.

Commentant ce développement, Bruno Hayem, président-directeur général de Rubis Terminal, a déclaré : « Le refinancement de nos obligations via le marché de la dette d'infrastructure permettra au Groupe d'optimiser son profil d'endettement avec des charges financières annuelles inférieures, offrant ainsi davantage de flexibilité et d'agilité financières. C'est également la preuve de la confiance accordée par nos nouveaux prêteurs à notre capacité à défendre de solides objectifs en matière d'ESG. »

Le nouveau paquet de financement est souscrit par Santander, DNB et CACIB qui géreront le processus de syndication au cours des prochaines semaines. Rothschild & Co et Clifford Chance ont conseillé Rubis Terminal pour cette transaction.

À propos de Rubis Terminal :

Rubis Terminal est une plateforme d'infrastructures indépendante de premier plan destinée à la manipulation et au stockage de produits liquides et gazeux en vrac. Le Groupe exploite une capacité de stockage totale de 3,9 millions de mètres cubes dans 15 terminaux en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique.

La société est une coentreprise contrôlée conjointement par Rubis, un opérateur français indépendant dans le secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris, et des fonds gérés par I Squared Capital, un gestionnaire indépendant d'investissements dans les infrastructures mondiales axé sur les services publics, l'infrastructure numérique, l'énergie, les transports et l'infrastructure sociale.

