McAfee et Telstra entrent en partenariat pour proposer des solutions de confidentialité, d'identité et de sécurité aux clients de toute l'Australie





McAfee Corp., un chef de file mondial de la protection en ligne, annonce aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Telstra, le leader australien des télécommunications et des technologies, pour fournir une protection exhaustive visant à préserver la confidentialité et l'identité des particuliers sur l'ensemble de leurs activités, dispositifs et localisations. Le partenariat apportera aux clients existants et futurs de Telstra un accès pratique aux solutions de sécurité de McAfee dans l'optique de fournir une sécurité et une protection holistiques de la confidentialité par l'entremise de sa gamme intégrée de services, notamment un antivirus, un contrôle parental, une protection de l'identité et un VPN sécurisé, afin de protéger et sécuriser de multiples dispositifs, y compris les mobiles, les ordinateurs et les ordinateurs portables.

"Dans une récente étude de McAfee, 27% des Australiens interrogés ont fait état d'une tentative de vol de compte et 23% ont subi des fuites d'informations de compte financier", déclare Pedro Gutierrez, vice-président principal, ventes et opérations mondiales, McAfee. "Alors que la vie en ligne s'intensifie, nous sommes ravis d'être en partenariat avec Telstra, qui témoigne d'un engagement en faveur de l'innovation et de ses clients en investissant dans de nouvelles infrastructures et technologies afin de protéger ses abonnés mobiles et haut débit."

La plateforme de sécurité intégrée aux particuliers de McAfee offre un large éventail de solutions de sécurité mobile pour protéger la confidentialité et l'identité des clients, tout en bloquant les attaques de virus, logiciels malveillants, logiciels espions, et rançongiciels. Ce partenariat permet aux clients de Telstra de tirer parti de ces capacités et de se protéger contre des menaces supplémentaires, y compris les piratages potentiels, les vols d'identité et les disparités dans la sécurité en ligne et mobile afin de leur permettre d'évoluer en ligne en tout confiance.

"Dans le monde de plus en plus connecté d'aujourd'hui, le risque de cyberattaques continue de s'intensifier. Pour contrecarrer ces menaces, Telstra s'engage à fournir à ses clients les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité requises pour se protéger en ligne", déclare Matthew O'Brien, responsable de la cybersécurité et propriétaire du groupe, Telstra. "Ce partenariat avec McAfee soutient notre mission de construire un avenir sûr et sécurisé dans lequel tout le monde puisse prospérer, et l'ambition T25 de Telstra de consolider sa position de leader réseau, tout et générant une plus grande valeur pour ses clients."

Afin d'activer Device Security, les clients Telstra n'ont qu'à se rendre en boutique, en ligne ou sur leur application MyTelstra. La gamme de fonctionnalités McAfee prises en charge comprend antivirus/scanner de système, navigation sécurisée, centre de protection, gestionnaire de mots de passe, contrôle parental, score de protection et VPN sécurisé. Tous les clients éligibles de Telstra peuvent tester Device Security durant trois mois sur Telstra, avant un abonnement automatique de 10 dollars par mois.

