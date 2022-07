Le chef torontois Craig Wong prend la route dans le cadre de la tournée du camion de cuisine de rue Je n'ai jamais, Toronto





TORONTO, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Destination Toronto offre à plus de Canadiennes et Canadiens un aperçu du monde gastronomique diversifié de la ville grâce à la tournée du camion de cuisine de rue Je n'ai jamais, Toronto. Cette expérience culinaire unique en son genre se veut le prolongement de la campagne sociale et numérique Je n'ai jamais, Toronto qui invite les Torontoises et Torontois à révéler les attractions, les aventures et les saveurs les plus connues de la ville qu'ils n'ont pas encore découvertes.



Les plats appétissants et inédits mis au point par le chef Craig Wong du restaurant Patois Toronto et du Bar Mignonette sont inspirés des quartiers emblématiques de Toronto et se démarquent par la fusion de saveurs qui fait la renommée du chef Wong. Lancée le lundi 11 juillet, la tournée du camion de cuisine de rue Je n'ai jamais, Toronto s'arrêtera à Ottawa, Montréal et Kingston. Nous encourageons les résidents à se rendre rapidement sur place pour avoir la chance d'en profiter. Les plats sont offerts gratuitement jusqu'à l'épuisement des stocks.

« Je suis vraiment ravi à l'idée de partager, à travers la nourriture, les éléments qui font la ville que j'aime tant ce qu'elle est. Pour ce menu, j'ai procédé quartier par quartier, en créant une gamme de plats qui n'ont jamais été servis de cette façon auparavant », partage le chef Craig Wong. « Grâce à la tournée du camion de cuisine de rue Je n'ai jamais, Toronto, les Canadiens pourront découvrir la diversité des saveurs de chaque quartier dans chaque plat. Je me suis inspiré de Koreatown, en ajoutant des piments scotch bonnet au kimchi, en introduisant du whisky canadien distillé localement dans une salade du marché St. Lawrence, en apportant en tournée la flamme du saganaki apprécié sur Danforth, et en garnissant mon dessert préféré de toutes les meilleures grignotines des stades de baseball. »



Bien qu'il soit né à Scarborough et qu'il y ait grandi, la famille du chef Wong a vécu en Jamaïque pendant plus de trois générations, et il est admiré à Toronto et ailleurs pour sa cuisine d'inspiration jamaïcaine et chinoise. Ses techniques et ses aptitudes proviennent de nombreuses années de travail dans des restaurants étoilés par le guide Michelin. En 2014, le chef Wong a ouvert le restaurant Patois Toronto, qui marie la cuisine traditionnelle familiale chinoise aux saveurs audacieuses de l'Asie et des Caraïbes. En 2020, il a agrandi son portefeuille en ouvrant le Bar Mignonette, un bar où sont servis des vins et des fruits de mer.

« La diversité authentique des saveurs de Toronto, alimentée par notre talentueuse communauté gastronomique, est un élément incontournable de notre ville », explique Scott Beck, président-directeur général de Destination Toronto. « Nous sommes emballés de nous associer au chef Wong pour la tournée du camion de cuisine de rue Je n'ai jamais, Toronto pour proposer un menu de dégustation unique dans trois grandes villes de l'Ontario et du Québec, où nous mettrons en vedette notre communauté culinaire multiculturelle, ce qui incitera davantage de gastronomes à visiter Toronto cet été. »

ARRÊTS DU CAMION DE CUISINE DE RUE JE N'AI JAMAIS

OTTAWA - Petite Italie (298, rue Preston) Lundi 11 juillet 2022, de 16 h à 19 h Mardi 12 juillet 2022, de 16 h à 19 h

MONTRÉAL - Vieux-Port (245, rue Notre-Dame Ouest) Jeudi 14 juillet 2022, de 16 h à 19 h Vendredi 15 juillet 2022, de 16 h à 19 h

KINGSTON - Centre-Ville (41, rue Princess) Samedi 16 juillet 2022, de 16 h à 19 h



MENU JE N'AI JAMAIS, TORONTO DU CHEF WONG ET QUARTIER D'INSPIRATION



Le Sandwich Midtown Poitrine de porc Jerk Cubano, jambon râpé, fromage, kimchi scotch bonnet, petit pain sucré grillé

La Salade Vieille Ville Fruits et légumes d'été, cheddar fumé vieilli, sandwich club canadien et vinaigrette au sirop d'érable

Le Bao du côté Ouest Salade de crevettes sur un Baotobiko croustillant, mayo kewpie, radis, concombre

La Galette Flamboyante du côté Est Saganaki, galette de boeuf jamaïcain, rhum

Le Pain Perdu du Centre-ville Bretzel, barbe à papa, pop-corn au caramel, beurre de biscuit, lait condensé et sirop



À PROPOS DE DESTINATION TORONTO

L'économie du tourisme de Toronto est un moteur économique crucial de la ville : elle a produit plus de 10 milliards de dollars de retombées économiques et soutenu 70 000 emplois en 2019. Destination Toronto a pour mandat de refléter l'envergure et la diversité des gens, des lieux et de la culture de la ville afin d'inspirer les résidents et les visiteurs à découvrir la ville, la visiter et l'explorer. Exerçant ses activités en partenariat avec la ville de Toronto, la Greater Toronto Hotel Association et le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, Destination Toronto met en oeuvre des activités de promotion et de marketing axées sur la ville auprès des voyageurs internationaux, attire et appuie des rencontres et événements d'importance, et soutient les entreprises locales pour maximiser les possibilités de dépenses par les visiteurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter DestinationToronto.com .



Pour toute demande d'entrevue ou d'image et pour tout renseignement supplémentaire, veuillez joindre :

Dillon Shaver, Narrative PR, [email protected] , 647 454-2509

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 06:15 et diffusé par :