Incidence du travail à distance sur la productivité : Cinq tendances pour les équipes dispersées

TORONTO, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Les travailleurs partagent plus de similitudes que de différences sur le plan de la productivité, selon une nouvelle étude menée par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Un sondage mené auprès de plus de 500 professionnels au Canada révèle cinq tendances liées à la productivité qui se sont révélées depuis le passage au travail à distance.

Le pic de productivité est atteint au début de la semaine. Les employés sont plus performants le lundi et le mardi, que ce soit à la maison ou au bureau. Les résultats concordent avec ceux d'un sondage similaire mené en 2019, avant l'essor du travail à distance et hybride. Les professionnels ont des heures hyper productives définies. La plupart des travailleurs atteignent leur vitesse de croisière en fin de matinée (de 9 h à midi) et en début d'après-midi (de 13 h à 16 h), quel que soit l'emplacement de leur bureau. Ils sont très peu nombreux à accomplir des tâches pendant le dîner ou en soirée. Les réunions font obstacle. Lorsqu'on leur a demandé ce qui nuisait le plus à leur productivité, la réponse la plus populaire était les appels et les réunions inutiles (34 %), suivie des conversations avec des collègues (25 %). C'est à la maison que ça se passe. Alors que 23 % des professionnels ont déclaré être tout aussi productifs quel que soit l'endroit d'où ils travaillent, 42 % ont déclaré en faire davantage lorsqu'ils travaillent de la maison. Ceux qui se rendent au bureau sont plus performants dans un espace privé (42 %) que dans un espace collaboratif (14 %). Les préoccupations au sujet du travail flexible diminuent. Les deux tiers des employés (67 %) estiment que leur patron se soucie davantage de leur contribution à l'entreprise que du moment et de l'endroit où ils travaillent. Une autre étude menée par Robert Half montre que 31 % des gestionnaires n'ont pas d'objection à ce que leurs subordonnés directs travaillent moins de 40 heures par semaine, pourvu que le travail soit fait.

« Pour de nombreux professionnels, il existe une corrélation positive entre le travail flexible et l'augmentation de la productivité, et les employeurs et les employés jouent tous deux un rôle dans la réalisation des avantages », a déclaré David King, premier directeur général canadien chez Robert Half.

« Lorsqu'ils mettent en oeuvre un horaire flexible, les gestionnaires doivent établir des attentes claires, cultiver une culture qui favorise la confiance et décourage la microgestion, ainsi que mettre en place des mesures de rendement fondées sur les résultats, a ajouté M. King. Parallèlement, les travailleurs doivent livrer un travail de qualité, respecter les échéances et maintenir des voies de communication ouvertes avec leur gestionnaire et leurs collègues pour veiller à ce que les objectifs opérationnels soient atteints. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage (mené du 17 au 27 mai 2022) comprend les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus et opérant dans les domaines de la finance, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et à la clientèle, des ressources humaines et d'autres domaines dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et est la société mère de ProtivitiMD, une société de services-conseils mondiale. Visitez roberthalf.ca et téléchargez notre application mobile primée .

