TOUS LES YEUX SONT RIVÉS SUR TURBOFLEX, LA PREMIÈRE CHARNIÈRE AVEC ROTATION À 360 ° AU MONDE





ASPEX EYEWEAR GROUP ANNONCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE 2022

MONT-ROYAL, le 8 juill. 2022 /CNW/ - La charnière TurboFlex 360 ° sera au coeur d'une campagne de marketing à grande échelle en Amérique du Nord pour Aspex Eyewear Group. Dans la foulée d'une campagne européenne couronnée de succès avec près de 30 millions d'impressions et une augmentation de 34 % des ventes, le chef de file mondial de l'innovation dans le domaine des articles de lunetterie intensifiera ses efforts de marketing aux États-Unis et au Canada grâce à un solide une stratégie à canaux multiples qui comprend une nouvelle publicité de diffusion de jour et aux heures de fortes audiences, des annonces imprimées pleine page et des partenariats numériques convoités.

TurboFlex, un favori de premier plan cette année au salon officiel des talents pour la 64e édition annuelle des prix GRAMMY®, a également été sélectionné pour la 20e édition annuelle du All Wins Nominee Bag remis aux 25 finalistes des Oscar®. « Bien qu'il soit gratifiant de voir autant d'enthousiasme et d'intérêt de la part de personnes remarquables qui ont accès à n'importe quelle marque de lunettes, TurboFlex a été conçu de sorte que tout le monde en profite. Notre technologie TurboFlex brevetée à l'échelle mondiale permet aux lunettes de faire ce qui n'a jamais été possible, c'est-à-dire de se PLIER de multiples façons sans se casser. Bouger, ça compte, et NOUS bougeons avec vous », a déclaré le président et fondateur d'Aspex, Nonu Ifergan.

Disponible dans les styles pour les hommes, les femmes et les enfants, la charnière TurboFlex 360 ° résiste aux chocs et tourne dans toutes les directions, ce qui permet aux branches de la monture de s'adapter à chaque éternuement, bâillement, tiraillement ou démangeaison sans pression ou sans avoir besoin de les ajuster fréquemment. Les lunettes TurboFlex sont optimales à tous les niveaux. Elles sont non seulement confortables, mais aussi durables et résistantes, ce qui vous libère du stress que vous pouvez éprouver avec des montures fragiles. Les adultes tout comme les enfants peuvent bouger sans inquiétude et seront pardonnés des impacts inévitables de la vie.

À propos d'Aspex Eyewear Group

Aspex Eyewear est l'un des plus importants distributeurs de lunettes de vue et de lunettes solaires de qualité au monde, servant des marchés en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Depuis sa création en 1965, Aspex Eyewear s'est imposé comme l'un des chefs de file de l'industrie de la conception et du développement de lunettes avec des marques comme Oak, Takumi, Paradox, et plus encore. Aspex sert plus de 50 000 clients dans plus de 80 pays et est à l'origine de nombreuses technologies exclusives qui sont les premières sur le marché, comme EasyTwist, EasyClip et TurboFlex.

Le succès d'Aspex Eyewear et ses nombreuses percées sont attribuables à l'ambition et aux efforts inlassables de Nonu Ifergan, qui, pendant 56 ans, a mené Aspex à l'avant-garde de l'industrie de la lunetterie en utilisant son talent pour l'invention et son sens aigu des affaires. Sa persévérance et son refus de faire des compromis ont permis à Aspex de connaître un succès international avec des manufactures et des réseaux de distribution à travers le monde.

