Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Grand Rassemblement des Premières Nations





QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 22 500 $ au Grand Rassemblement des Premières Nations, qui aura à Mashteuiatsh jusqu'au 10 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« La belle saison est synonyme de rassemblements, de partage et de célébrations en tous genres aux quatre coins du Québec. Rien n'incarne mieux ces élans d'enthousiasme que le Grand Rassemblement des Premières Nations, qui a lieu chaque année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit d'une occasion pour échanger et faire des découvertes dans une ambiance festive unique en son genre. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à ces événements qui dynamisent nos régions et soulignent l'importance de l'ouverture à l'autre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Grand Rassemblement des Premières Nations revêt une importance particulière lors de la période estivale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cet événement contribue au dynamisme social de notre région et permet de célébrer ensemble et de s'ouvrir aux découvertes. Je souhaite que les visiteurs participent nombreux à cette fête de partage et je les invite à prolonger leur séjour afin de découvrir la beauté de notre région. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

