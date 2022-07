Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Orford Musique





QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 157 500 $ au festival Orford Musique, qui se déroulera jusqu'au 12 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 79 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie pubtouristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 78 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Le festival Orford Musique convie les amoureux de classique à plonger dans l'univers de Johannes Brahms. Notre gouvernement est heureux d'appuyer un événement de cette envergure, qui met en lumière le talent des artistes d'ici et d'ailleurs, fait rayonner notre culture et agit comme moteur économique important pour l'industrie touristique locale et régionale. J'invite les visiteurs à se laisser charmer par la beauté des paysages de l'Estrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le festival Orford Musique favorise le rayonnement mondial du Québec sur la scène musicale classique. Il est un puissant instrument pour stimuler la créativité des jeunes musiciens, et pour veiller au développement de leurs talents et de leur originalité ainsi qu'à l'essor de leur carrière. C'est d'ailleurs la qualité exceptionnelle des prestations présentées chaque année qui fait la réputation indéniable du festival. J'invite donc tous les mélomanes québécois à se laisser emporter par le programme proposé cette année, lequel met de l'avant l'oeuvre de Brahms. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très fier que les Cantons-de-l'Est accueillent à nouveau le festival Orford Musique. La population est invitée à voir les nombreux concerts prévus durant l'été et à participer aux activités mises en place pour toute la famille. Venez vous ressourcer le temps d'une promenade dans la forêt d'Orford! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

Liens connexes :

