Tigo Energy accueille Bill Roeschlein au poste de directeur financier





Tigo Energy, Inc., premier fournisseur d'électronique modulaire à puissance flexible (Module Level Power Electronics, Flex MLPE) de l'industrie solaire, a annoncé aujourd'hui que Bill Roeschlein avait rejoint la société en tant que nouveau directeur financier. Dans le cadre de son nouveau poste, M. Roeschlein dirigera les équipes financière et juridique de Tigo. Il se concentrera sur l'établissement d'une organisation financière de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que des processus et procédures permettant d'encourager la croissance de Tigo en direction de sa nouvelle phase de développement financier.

« Bill est exactement le type de responsable financier dont Tigo a besoin », s'est réjoui Zvi Alon, PDG de Tigo. « Son leadership éprouvé en tant que directeur financier au sein de plusieurs entreprises publiques, combiné à son expérience dans l'exécution de transactions financières complexes, notamment des fusions, des acquisitions, des financements et des offres d'actions, se révéleront précieux à l'heure où Tigo continue d'évoluer et de croître. »

M. Roeschlein apporte à l'équipe de direction de Tigo une riche expérience dans divers domaines tels que les opérations de cotation et pré-introduction en bourse, ainsi qu'internationales. M. Roeschlein a débuté sa carrière dans le secteur de la planification financière et de l'audit auprès de puissantes entreprises, notamment Coopers & Lybrand, Hewlett-Packard, et Asyst Technologies. Dernièrement, il a exercé les fonctions de directeur financier chez Nanosys, Inc., où il a conduit les opérations de financement les plus récentes de la société, de même que chez Perceptron, Inc., où il a supervisé le processus de fusion-acquisition et d'intégration avec Atlas Copco. M. Roeschlein est titulaire d'une licence de l'UCLA, d'un MBA de l'université Cornell, et d'un certificat d'expert-comptable. Il travaille depuis le siège social de Tigo, basé dans la Silicon Valley, en Californie.

« Tigo a la chance de bénéficier à la fois d'une stabilité financière et d'un incroyable potentiel de croissance », a commenté M. Roeschlein. « Je suis ravi d'avoir l'opportunité de m'appuyer sur le travail qu'ont accompli Zvi et son équipe, et de contribuer à poursuivre et accélérer le rythme actuel de croissance de l'entreprise. »

Pour en savoir plus sur Bill Roeschlein et l'équipe de direction de Tigo, rendez-vous sur https://www.tigoenergy.com/team. Pour être au courant de toutes les actualités de Tigo, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Tigo, en cliquant ici : https://www.tigoenergy.com/newsletter.

À propos de Tigo Energy

Leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible (MLPE), Tigo Energy conçoit des produits innovants de conversion et de stockage de l'énergie solaire, qui offrent aux clients davantage de choix et de flexibilité. La plateforme Tigo TS4 augmente la production d'énergie solaire, diminue les coûts d'exploitation, et améliore la sécurité. Lorsqu'elle est associée à la plateforme d'intelligence énergétique, Energy Intelligence (EI) de Tigo, elle fournit des informations au niveau des modules, du système et du parc, pour optimiser les performances solaires et minimiser les coûts d'exploitation. L'EI Residential Solar Solution de Tigo, une solution flexible d'énergie solaire et de stockage pour les installations domestiques, vient compléter le portefeuille de technologies d'énergie solaire, de la société. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire ; et son équipe mondiale soutient les clients dont les systèmes produisent en toute fiabilité des gigawattheures d'énergie solaire sûre sur les sept continents. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 17:25 et diffusé par :