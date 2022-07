Le spécialiste du refroidissement par immersion de précision, Iceotope Technologies, obtient un financement de 30 millions de livres d'un consortium international dirigé par l'investisseur ABC Impact





ABC Impact, une société singapourienne d'investissement privé à impact, investit dans Iceotope en vue de réduire les émissions de carbone des centres de données et d'aider le secteur à atteindre la carboneutralité

Le Syndicat comprend les investisseurs stratégiques nVent, un fournisseur mondial de premier rang de solutions de connexion et de protection électriques, ainsi que SDCL Energy Efficiency Income Trust plc, une société d'investissement FTSE 250

LONDRES, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Iceotope Technologies Limited (« Iceotope »), le leader mondial de la technologie de refroidissement par immersion de précision, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de 30 millions de livres tenu par un consortium d'investissement international dirigé par la société singapourienne d'investissement privé à impact, ABC Impact. La technologie éconergétique d'Iceotope réduit la quantité d'eau et d'énergie requise pour refroidir les serveurs de centres de données, aidant ainsi l'industrie des centres de données à atteindre la carboneutralité.

Le consortium international compte des investissements stratégiques de nVent, un important fournisseur mondial de solutions de connexion et de protection électriques, et de la société d'investissement FTSE 250, SDCL Energy Efficiency Income Trust plc. D'autres investisseurs ont pris part à ce cycle, notamment Northern Gritstone, British Patient Capital, Pavilion Capital et l'investisseur existant Edinv.

Dans le cadre d'une alliance stratégique avec Iceotope, nVent offrira de nouvelles solutions modulaires intégrées destinées aux centres de données, aux installations de périphérie et aux applications de calcul haute performance. Grâce à sa suite holistique de solutions de centres de données, cette alliance stimulera davantage le déploiement rapide de la technologie d'Iceotope à l'échelle mondiale.

Tan Shao Ming, directeur des placements chez ABC Impact, a déclaré : « Les solutions liées au climat et à l'eau constituent pour nous un thème d'investissement clé. Une part importante de la croissance des données devrait provenir de l'Asie au cours des prochaines années, du fait de l'avènement de l'IdO et du déploiement de la 5G, ce qui suggère que le nombre de centres de données augmentera considérablement dans la région. Les solutions de refroidissement de précision d'Iceotope permettent aux centres de données de faire la transition vers une infrastructure plus durable ayant une empreinte environnementale et immobilière réduite. En rendant plus efficace leur consommation d'eau et d'énergie, les centres de données peuvent contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone. L'Asie, en particulier les régions à climat tropical, offre d'excellentes perspectives pour déployer cette technologie, et nous avons hâte de travailler avec Iceotope pour accroître son impact positif. »

David Craig, PDG d'Iceotope Technologies, a affirmé : « Cet investissement important, l'un des plus importants récemment réalisés dans le domaine du refroidissement liquide, témoigne de l'excellent travail que nos concepteurs effectuent non seulement pour nos clients du monde entier, mais aussi pour les nombreux partenaires technologiques et de canaux qui ont placé leur confiance dans notre capacité à refroidir les serveurs de centres de données plus efficacement dans un format de rack vertical. Au vu de l'importance mondiale du secteur des centres de données, une importance qui ne peut qu'augmenter à mesure que les installations de pointe prolifèrent et s'étendent aux confins de la civilisation, nous avons hâte d'accélérer notre plan de déploiement mondial avec l'aide de nos partenaires d'investissement nouveaux et existants. »

Même si le refroidissement liquide est une technologie utilisée de longue date qui est devenue la norme dans les applications de calcul haute performance (HPC), le refroidissement à air était l'approche privilégiée pour refroidir les grandes entreprises de données, les sites en co-implantation et les centres de données cloud. Cette situation évolue rapidement à mesure que l'adoption du refroidissement liquide s'accélère. Le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données devrait croître à un TCAC de 24,8 %[1] et atteindre une valeur de 6,4 milliards de dollars d'ici 2027.

Conçu pour refroidir la totalité de la pile informatique dans tous les cas d'utilisation, de l'Hyperscale à l'Extreme Edge, le système de refroidissement au niveau du châssis par immersion de précision breveté d'Iceotope permet de réduire jusqu'à 96 % la consommation d'eau, jusqu'à 40 % la consommation d'énergie et jusqu'à 40 % les émissions de carbone par kW d'ITE[2]. Les solutions de refroidissement liquide d'Iceotope, 100 % étanches au niveau du châssis, offrent des performances de refroidissement extrêmes tout en isolant et en protégeant le matériel informatique critique contre l'environnement et l'atmosphère environnants. Les facteurs de forme conformes aux normes de l'industrie permettent un entretien facile et un échange à chaud en tout lieu, sans difficulté ni désordre, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de l'équipement de levage lourd.

Joe Ruzynski, President d'Enclosures chez nVent, a indiqué : « J'ai hâte d'approfondir notre relation avec Iceotope. Ensemble, nous avons créé des solutions de refroidissement durables et innovantes qui réduisent efficacement la chaleur tout en évitant les temps d'arrêt dans les centres de données. Pour ce qui est de l'avenir, nous avons l'occasion de miser sur notre succès et de mener la prochaine phase de solutions de refroidissement par immersion de précision dans un espace passionnant et en croissance. »

Jonathan Maxwell, fondateur et PDG de Sustainable Development Capital LLP, gestionnaire des placements de SEEIT, a déclaré : « Le marché des centres de données compte parmi les sources de demande d'électricité et de refroidissement qui croissent le plus rapidement à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'appuyer Iceotope tandis qu'elle s'efforce d'accroître l'utilisation de sa technologie écoénergétique novatrice dans ce secteur dynamique. »

Au cours des 18 derniers mois, Iceotope a été largement reconnue pour son innovation : outre un prix Edge Computing Product of the Year DCS Award 2021, la société a figuré dans les listes Data Centre Magazine Top 10 Most Innovative Cooling Companies et STL Partners 100 Edge Companies to Watch 2022. Plus récemment, lors de la remise des prix des Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards à Londres, la société a remporté le prix de la meilleure conception et construction de centre de données de l'année, ainsi que le prix du meilleur produit de refroidissement de centres de données de 2022.

1.Research and Markets; Global Data Center Liquid Cooling Market by Component, End User, Data Center Type, Type of Cooling, Enterprise and Region - Forecast to 2027: https://www.researchandmarkets.com/reports/5610635/global-data-center-liquid-cooling-market-by?

2.Vérifié indépendamment par Cundall : Desktop Study Report- Liquid and Air-Cooling Compared

À propos d'Iceotope

Les solutions de refroidissement par immersion de précision au niveau du châssis d'Iceotope sont conçues pour refroidir l'ensemble de la pile informatique, dans tous les cas d'utilisation, de l'Hyperscale à l'Extreme Edge. En supprimant le besoin de ventilateurs et d'infrastructures de refroidissement par air, les technologies d'Iceotope fonctionnent presque en silence, ce qui permet une réduction révolutionnaire de la consommation d'énergie et d'eau et des réductions de coûts significatives dans la conception, la construction et l'exploitation des centres de données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.iceotope.com .

À propos d'ABC Impact

ABC Impact est une société d'investissement privé basée à Singapour et axée sur l'Asie qui se consacre à l'investissement à impact. Nous investissons dans les entreprises qui entraînent des changements positifs en s'attaquant aux défis les plus urgents du monde, comme le changement climatique, la pénurie de ressources et l'aggravation des inégalités. Nos thèmes d'investissement sont l'inclusion financière et numérique, l'amélioration de la santé et de l'éducation, les solutions liées au climat et à l'eau, l'alimentation et l'agriculture durables, et les villes intelligentes et habitables.

Nous avons la conviction que l'investissement axé sur l'impact démontre le pouvoir positif du capital privé et a le pouvoir de favoriser le développement d'entreprises plus innovantes et résilientes qui offrent des avantages sociétaux et environnementaux. Investisseurs disciplinés, nous utilisons une approche d'évaluation de l'impact rigoureuse et fondée sur des preuves qui vise à générer non seulement des résultats sociaux ou environnementaux positifs et mesurables, mais aussi un rendement ajusté au risque attrayant pour nos investisseurs.

Nos thèmes d'investissement sont harmonisés avec le cadre d'ABC pour une économie active, une société harmonieuse et une terre propre. Le cadre d'ABC a été établi par la société d'investissement singapourienne Temasek et s'appuie sur les idéaux des 17 objectifs de développement durable fixés par les Nations unies.

Notre premier fonds de 405 millions de dollars singapouriens comprend des investisseurs tels que Temasek Trust, Temasek, Pavilion Capital, Mapletree Investments, Seatown Holdings, Sembcorp Industries et Singapore Power.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.abcimpact.com.sg. Notre dernier rapport Impact, « Inspiring Impact », est disponible à l'adresse www.abcimpact.com.sg/impactreport2021 .

À propos de nVent

nVent est un fournisseur leader mondial dans le domaine des raccords électriques et des solutions de protection. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et rendent ainsi le monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons et installons des produits et des solutions performants reliant et protégeant certains des équipements et bâtiments les plus sensibles au monde et les processus les plus critiques et nous assurons la maintenance de ces dispositifs. Nous proposons une gamme complète de coffrets, de raccords électriques et de fixations ainsi que de solutions de gestion de la chaleur avec plusieurs marques leaders du secteur et synonymes de qualité, de fiabilité et d'innovation dans le monde entier. Notre principale succursale se situe au Royaume-Uni, à Londres. Notre direction est basée aux États-Unis, à Minneapolis. Notre portefeuille solide de grandes marques de produits électriques s'appuie sur plus de 100 ans d'histoire et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. Pour en savoir plus, consultez www.nvent.com .

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées détenues ou concédées sous licence par nVent Services GmbH ou ses filiales.

