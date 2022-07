L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - GTOO

Velan Inc. (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son premier trimestre terminé le 31 mai 2022. Faits saillants : Le chiffre d'affaires...

Reprise des négociations pour: Société : G2 Energy Corp. Symbole CSE : GTOO Les titres : Oui Reprise (HE) : 13 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : G2 Energy Corp. Symbole CSE : GTOO Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 12 h 40 L'OCRCVM peut prendre la...

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 22 500 $ à la Fête des guitares, qui aura lieu à Lac-au-Saumon, en Gaspésie, jusqu'au 9 juillet prochain. La...