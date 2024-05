Le ministre Champagne souligne un investissement majeur de Boeing dans la nouvelle zone d'innovation en aérospatiale du Québec





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a salué un investissement important effectué par Boeing dans la nouvelle zone d'innovation en aérospatiale du Québec, établie dans la région de Montréal.

Cet investissement de 240 millions de dollars s'inscrit dans les engagements de Boeing en matière de retombées industrielles et technologiques suivant l'acquisition par le Canada des appareils P-8A Poseidon pour remplacer la flotte d'aéronefs de patrouille maritime. Boeing financera la mise en place d'un centre de développement en aérospatiale à la fine pointe de la technologie et effectuera des investissements stratégiques dans deux chefs de file montréalais de l'industrie, Héroux-Devtek et Wisk.

Les projets appuyés au Québec font partie d'un éventail de contrats de plus de 2 milliards de dollars consentis jusqu'à présent par Boeing à des entreprises canadiennes dans le cadre du projet d'acquisition des aéronefs P-8. Ces projets sont une source d'emplois et de croissance économique dans l'ensemble du pays.

L'aérospatiale est l'un des secteurs canadiens les plus novateurs et axés sur l'exportation. Le secteur compte plus de 210 000 travailleurs et injecte environ 27 milliards de dollars annuellement dans l'économie nationale.

« Notre gouvernement continue de jouer un rôle déterminant en appui à la croissance de l'industrie aérospatiale au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple des avantages économiques que le secteur canadien de l'aérospatiale tire de notre politique des retombées industrielles et technologiques. En effectuant cet investissement d'envergure, Boeing vient consolider la position qu'occupe le Canada en tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en aérospatiale. Il contribue aussi à stimuler l'innovation et à créer des emplois de haut calibre pour la main-d'oeuvre canadienne.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La grappe québécoise de l'aérospatiale est une pierre angulaire de notre économie et soutient des emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens. Les grands projets d'approvisionnement de défense nous permettent non seulement de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées, mais aussi de veiller à ce que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement canadienne puissent bénéficier de retombées économiques significatives. Le Forum international d'innovation aérospatiale souligne une fois de plus l'engagement du gouvernement canadien envers le travail novateur de l'industrie canadienne de la défense et de l'aérospatiale.»

- Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, L'honorable Jean-Yves Duclos

« La création d'Espace Aéro vient concrétiser les efforts de collaboration engagés depuis plusieurs années pour accélérer la transformation durable de notre secteur. En misant sur la décarbonation et l'autonomie, Espace Aéro agira comme une vitrine pour le Québec : un levier d'attractivité incroyable pour les talents de demain ou le rayonnement local et international.»

- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Boeing effectuera plusieurs investissements à Montréal au titre de ses engagements en matière de retombées industrielles et technologiques (RIT). Ainsi, Wisk obtiendra 95 millions de dollars en appui à la mise au point de la 6 e génération de son taxi aérien autonome électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL). Héroux-Devtek recevra 35 millions de dollars dans le cadre d'un projet de recherche-développement sur les trains d'atterrissage de prochaine génération. Enfin, Boeing consacrera 110 millions de dollars à la création d'un centre de développement en aérospatiale, qui mènera des activités de recherche-développement axées sur la décarbonation, l'électrification, l'accroissement de l'autonomie, la numérisation et l'utilisation de matériaux de pointe.

Boeing a pris des engagements de 5,4 milliards de dollars canadiens en matière de RIT et doit les concrétiser sur une période de 10 ans.

Les agences de développement économique régional, dont Développement économique Canada pour les régions du Québec, travaillent activement en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et des entreprises comme Boeing afin d'assurer la mise en oeuvre de la Politique des RIT du gouvernement du Canada et de susciter des investissements structurants dans l'économie du Québec et du Canada.

Les activités commerciales menées par Boeing devraient représenter plus de 3 500 emplois annuellement au Canada ainsi qu'un apport de près de 485 millions de dollars au produit intérieur brut du pays.

