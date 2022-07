JLD-LAGUË, MENÉ PAR CHAMPLAIN, COMPLÈTE L'ACQUISITION DE LOCATION SAUVAGEAU ET LOCATION LÉGARÉ





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - JLD-Laguë, une société du portefeuille de la Corporation Financière Champlain (« Champlain »), et le Groupe Soucy ont mené l'acquisition de Location Sauvageau et Location Légaré (le « Groupe ») en juin 2022.

Luc Soucy, président de Terrebonne Ford et fondateur de West Island Ford Lincoln, ayant plus de trois décennies d'expérience dans les concessions automobiles, assumera le rôle de président exécutif du conseil. L'équipe de direction actuelle continueront d'assumer leurs rôles, menant le Groupe vers sa prochaine étape de croissance.

Location Sauvageau et Location Légaré sont les principaux fournisseurs de location de véhicules à court et à moyen terme pour les clients commerciaux et institutionnels dans la province de Québec. L'entreprise exploite un parc diversifié de plus de 3 800 véhicules utilitaires utilisés principalement pour des applications de travail, y compris des camionnettes, des camions cubes et des camions-cargos, des VUS, des fourgonnettes et des voitures, ainsi que des remorques, des VTT, des motoneiges et d'autres véhicules spécialisés.

« Nous avons été impressionnés par les solides antécédents de Location Sauvageau et Location Légaré. Depuis plus de 30 ans, le groupe a été un pilier et un acteur de l'histoire développemental au Québec, et nous sommes fiers de nous associer à Kevin Voyer et Nathalie Légaré dans la continuation de cette remarquable histoire. » explique Luc Soucy, président du Groupe Soucy.

« Nous sommes très heureux d'ajouter Location Sauvageau et Location Légaré à notre portefeuille d'investissements. Nos divisions John Deere et Peterbilt sont fondées sur l'offre d'équipement de travail, de service après-vente et de service à la clientèle de qualité supérieure, ce qui a également été le fondement du succès de Location Sauvageau et de Location Légaré. Avec le soutien de Champlain et du Groupe Soucy, nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à bâtir sur cette solide fondation commune. » a déclare Terry Enepekides, PDG de JLD-Laguë.

« Je suis très heureux de déléguer Location Sauvageau et Location Légaré entre les mains des propriétaires et opérateurs québécois éprouvés comme Champlain, JLD-Laguë et Groupe Soucy. Avec la force de leur équipe de gestion et leur soutien, je suis certain que la croissance et les succès futurs de l'entreprise les amèneront à devenir des leaders nationaux dans le marché de la location commerciale et à court terme. » a mentionne Jacquelin Voyer, fondateur de Location Sauvageau.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à diriger Location Légaré et de contribuer à saisir les opportunités de croissance passionnantes qui s'offrent à nous avec nos nouveaux partenaires. » dit Nathalie Légaré, présidente opérations de Location Légaré.

RCGT Corporate Finance a fait office de conseiller financier pour les vendeurs.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal depuis 2004. Elle gère des actifs sous gestion de plus de $800MM? à travers un portefeuille de 22 compagnies situées principalement au Québec oeuvrant dans les industries des produits de consommation, de la transformation alimentaire, du commerce au détail et de la distribution. Parmi ses investissements au Québec, on compte ceux dans les entreprises suivantes: JLD-Laguë (John Deere), La Canadienne, Wong Wing, Boulangerie Dumas, Louis Garneau, Kanuk, Jardins de Ville, Maison Corbeil, Must Société, Les Épices Dion, Les Eaux Naya, Brault & Bouthillier, Beach Day Every Day, Groupe Grandio (La Cage), Transport Inter-Nord et Orthofab.

À PROPOS DE JLD-LAGUË

JLD-Laguë opère un des principaux réseaux canadiens de concessionnaires d'équipement et de camions établis à travers le Québec et l'Est de l'Ontario. L'entreprise est impliquée dans la vente, la revente et l'entretien des produits John Deere sur le marché agricole, commerciale, résidentielle et compacte de construction. Elle est aussi présente avec les produits Peterbilt sur le marché du camion. JLD-Laguë exploite 16 succursales John Deere dans l'est de l'Ontario et au Québec sous les bannières JLD-Laguë, Maltais & Ouellet et Green Tech, 5 succursales Peterbilt Truck sous les bannières TransDiff et JDH dans le centre du Québec ainsi que l'ajout récent de Fardiers Québec dans la vente et l'entretien de remorques haut de gamme.

À PROPOS DU GROUPE SOUCY

Le Groupe Soucy exploite deux concessionnaires Ford, Terrebonne Ford depuis 1991 et West Island Ford Lincoln depuis 2013. Le groupe gère un portefeuille de baux à long terme comprenant des véhicules commerciaux et de luxe. De plus, le parc immobilier commercial du Groupe Soucy comprend les concessionnaires et les immeubles de Sauvageau et Légaré pour un total de 12 immeubles et 1,8 million de pieds carrés de terrain.

