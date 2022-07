Le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et les Fonds de recherche du Québec renouvellent leur partenariat et lancent le 8e concours « Soutien à l'organisation de congrès internationaux »





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Palais des congrès de Montréal sont heureux d'annoncer le renouvellement de leur partenariat pour les trois prochaines années, soit de 2022 à 2025.

À cette occasion, ils invitent la communauté scientifique à participer à la huitième édition du concours « Soutien à l'organisation de congrès internationaux » qui décerne annuellement trois prix de 10 000 $ chacun, visant à reconnaître la contribution de chercheuses et de chercheurs dans l'organisation de grands congrès scientifiques internationaux se tenant au Palais des congrès de Montréal.

« C'est un honneur pour les Fonds de recherche du Québec de réitérer cet engagement à faire rayonner la recherche, dans un cadre qui dépasse les frontières. Les congrès scientifiques internationaux, qu'ils soient en mode virtuel, présentiel ou hybride, sont rassembleurs. Ils permettent, de plus, l'avancement des connaissances et font naître des collaborations aux retombées économiques et intellectuelles de premier plan. Je salue le travail des chercheuses et des chercheurs qui s'investissent dans l'organisation de ces événements d'envergure et je remercie le Palais des congrès de Montréal pour la fructueuse collaboration entretenue au fil des ans. » - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Nous sommes fiers de soutenir, cette année encore, les chercheuses et les chercheurs du Québec par l'octroi de trois bourses de 10 000$ chacune. Leur contribution scientifique rayonne au-delà de nos frontières, et c'est un honneur de les accompagner dans l'organisation de congrès internationaux. Je tiens à souligner toutes ces années de travail avec les Fonds de recherche du Québec vers un objectif commun : l'avancement de la recherche, la reconnaissance de nos chercheurs et de nos professeurs, et la création de retombées intellectuelles, économiques et sociales majeures pour le Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale, Palais des congrès de Montréal

Date limite pour déposer les demandes : 5 octobre 2022 à 16h00.

Les détails de ce concours sont disponibles dans l'appel de propositions.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez frq.gouv.qc.ca/.

