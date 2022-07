Le gouvernement du Québec prolonge d'un an un programme d'aide financière pour soutenir les propriétaires-occupants aux prises avec la mérule





QUÉBEC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), offre, pour une année supplémentaire, un programme d'aide financière visant à soutenir les propriétaires-occupants aux prises avec la mérule.

L'objectif de ce programme est de réduire le fardeau financier des propriétaires-occupants dont la résidence principale est contaminée par la en couvrant une partie des coûts liés aux travaux de décontamination et réhabilitation ou de démolition et reconstruction.

Faits saillants :

Le Programme d'intervention résidentielle - mérule est offert jusqu'au 31 mars 2023.

L'aide financière couvre 75 % du coût reconnu des travaux, jusqu'à concurrence de :

90 000 $ par bâtiment admissible dans le cas d'une décontamination-réhabilitation;



150 000 $ par bâtiment admissible dans le cas d'une démolition-reconstruction lors d'une perte totale.

Pour en savoir plus et faire une demande d'aide financière, visitez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

