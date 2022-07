GlobalLogic intègre le classement de durabilité écologique via la plateforme SupplierAssurance de NQC





GlobalLogic Inc., société du groupe Hitachi et leader dans le domaine de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une note Verte via la plateforme SupplierAssurance de NQC, solution basée dans le cloud qui est utilisée par les fournisseurs pour déterminer leur niveau de performance en matière de durabilité. Basés sur le questionnaire d'autoévaluation (SAQ 4.0) et validés par l'équipe Supplier Assurance de NQC à des fins de précision, les résultats indiquent que GlobalLogic obtient une note de 72 % dans sa catégorie de marché concernant les services d'ingénierie et de recherche basés sur la technologie. Cette note est significativement plus élevée que la moyenne de la catégorie, qui atteint 47 % sur plus de 1 200 sites.

L'industrie automobile, en particulier, s'est davantage concentrée sur les initiatives écologiques. Plusieurs réglementations et normes strictes exigeant des améliorations significatives dans les pratiques de fabrication automobile et leur impact direct sur l'environnement, ont été appliquées dans de nombreuses régions. Parmi les exemples figurent le règlement UE 2019/631 de la Commission européenne qui cible les émissions de CO 2 des véhicules, ainsi que les nombreuses normes ISO qui couvrent tous les domaines, allant de la santé aux pratiques de sécurité, en passant par la qualité des matériaux. Les fabricants automobiles du monde entier font confiance à NQC pour contrôler le respect par les fournisseurs des dispositions légales ainsi que des propres normes du fabricant.

« La durabilité, qui consiste à atteindre les Objectifs de développement durable de l'ONU, s'inscrit au coeur de notre activité. Nous sommes conscients de son importance pour nos clients, nos employés et nos communautés dans leur ensemble », a déclaré Joshua Abramson, responsable de la durabilité/des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). « Nous continuons d'améliorer nos efforts de durabilité, comme le prouve la dernière évaluation de NQC, qui marque une augmentation de neuf pour cent par rapport à notre note précédente. Nos clients peuvent faire confiance à nos mesures de durabilité, et être assurés que nous sommes un partenaire fiable pour influencer positivement le monde qui nous entoure. »

L'évaluation de GlobalLogic a révélé que la société avait enregistré des indicateurs de premier plan dans les catégories Gestion d'entreprise, Éthique professionnelle, Conditions de travail et initiatives relatives aux Droits de l'homme. En outre, GlobalLogic s'est classée au-dessus de la moyenne dans les autres catégories, à savoir Santé et sécurité, Environnement, et Gestion des fournisseurs.

À propos de la plateforme SupplierAssurance de NQC

Proposée par NQC Limited, leader dans le domaine de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la plateforme SupplierAssurance permet aux organisations tierces de compléter un questionnaire SAQ 4.0 et de le partager avec ses multiples clients, ce qui permet de réduire le temps et les efforts nécessaires pour démontrer leur performance en matière de durabilité. La plateforme fournit également aux tiers des commentaires complets sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour améliorer leur performance en matière de durabilité, et démontrer comment ils répondent aux exigences de conformité de leurs clients en matière de durabilité.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons des marques à travers le monde à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible, et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

