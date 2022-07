TELUS Santé franchit une étape importante en donnant à deux millions de Canadiens accès à leur dossier de santé personnel numérique





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a annoncé aujourd'hui avoir atteint une étape importante en donnant à deux millions de Canadiens accès à leur dossier de santé personnel numérique, les aidant ainsi à avoir un meilleur contrôle de leurs propres données de santé. La technologie du dossier de santé personnel (DSP) de TELUS Santé a été lancée dans plusieurs provinces de l'Ouest en 2019. Ce DSP constitue un point d'accès unique aux données de santé, notamment les résultats d'analyse et les tendances, les dossiers d'immunisation et les données biométriques comme la pression artérielle, la glycémie, la taille et le poids, qui peuvent être téléchargées par l'utilisateur ou sur un dispositif de santé numérique.



« TELUS Santé s'engage à utiliser des technologies novatrices pour améliorer l'expérience des Canadiens en matière de soins de santé, en améliorant leur accès aux soins et à leurs propres données de santé. Ainsi, ils pourront mieux gérer leur santé et leur mieux-être, affirme Damon Ramsey, vice-président et chef des renseignements médicaux de TELUS Santé. Nous avons tous le droit d'accéder à nos données de santé personnelles. Grâce à la technologie, nous améliorons aussi la communication entre les patients et leur équipe de soins. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de créer des dossiers de santé personnels pour plus de deux millions de personnes et nous sommes impatients d'offrir notre solution à un plus grand nombre de Canadiens. »

Les innovations numériques permettent aux gens d'avoir leurs données à portée de main, un accès souvent crucial en matière de soins de santé. Ils peuvent ainsi gérer leur santé de manière proactive en collaboration avec leurs prestataires de soins et leurs soignants. Les dossiers de santé personnels donnent une vue d'ensemble des antécédents médicaux d'un patient, qui peuvent être communiqués, avec le consentement du patient, à l'équipe soignante, ce qui permet une prestation de soins plus efficace.

Grâce à l'accès des patients et des prestataires de soins à la technologie du dossier de santé personnel, les provinces ont pu réduire les rendez-vous administratifs avec les médecins de famille, les visites dans les cliniques sans rendez-vous et les services d'urgence, ainsi que les dédoublements d'analyses, ce qui permet aux prestataires de soins de consacrer plus de temps à aider les patients.

Par exemple, le programme MyHealth Records en Alberta est un outil en ligne qui aide les gens à mieux gérer leur santé en leur fournissant rapidement des données sécurisées. Les Albertains peuvent ainsi obtenir leurs résultats d'analyse de laboratoire dès que ces derniers sont disponibles, et consulter l'historique des médicaments, les dossiers d'immunisation et les résultats des tests de COVID-19. MyHealth Records peut aussi intégrer des données provenant de dispositifs de santé comme des tensiomètres et des appareils d'entraînement et de mieux-être. En juin 2022, environ 1,3 million d'Albertains s'étaient inscrits à MyHealth Records et, en moyenne, 20 000 d'entre eux accèdent à leurs données de santé chaque jour.

Les dossiers de santé personnels de TELUS Santé sont propulsés par la technologie de Get Real Health.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec TELUS Santé grâce à ce programme et d'aider davantage de Canadiens à améliorer leur santé tout en réduisant les coûts des soins et en favorisant l'autonomie des patients, déclare Robin Wiener, président et partenaire fondateur de Get Real Health. Nous créerons ainsi un Canada en meilleure santé. »

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de pharmacie virtuelle, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d'officine ainsi que des services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens d'ici les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d'employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

À propos de Get Real Health

Get Real Health, membre du groupe CPSI, combine une multitude de nouvelles données provenant de patients, de dispositifs et d'applications avec les données cliniques existantes pour aider les individus et les professionnels de la santé à collaborer et à se responsabiliser les uns les autres. En donnant aux prestataires et aux patients les renseignements et les outils dont ils ont besoin pour travailler ensemble, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins en constante évolution en matière de mobilisation des patients. Nous les aidons à fournir des soins fondés sur la valeur, à améliorer les résultats, à mobiliser les patients et à accroître leur fidélité et leur satisfaction, tout en respectant les exigences réglementaires. Visitez le site www.getrealhealth.com .

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue, veuillez communiquer avec :

Jill Yetman

Relations publiques de TELUS

416 992-2639

[email protected]

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :