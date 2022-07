Laserfiche se hisse au rang de Leader dans la matrice 2022 sur la valeur de collaboration et les services de contenu, de Nucleus Research





Laserfiche, le principal fournisseur SaaS de gestion de contenu, intelligente et d'automatisation des processus métier, a été nommé leader dans la matrice de valeur technologique de Nucleus Research en termes de services de contenu et collaboration, pour ses compétences approfondies au sein du secteur, sa facilité d'utilisation, et ses fonctionnalités d'automatisation des processus. Sur les 15 fournisseurs évalués, Laserfiche s'est classé au premier rang pour la fonctionnalité et la convivialité.

« Au cours des trois dernières années, la numérisation est devenue un élément essentiel de la survie des entreprises, quels que soient la taille de l'organisation et le secteur d'activités », indique le rapport. « Aujourd'hui, la prévalence continue des structures de travail entièrement distantes, ou hybrides, a mis en évidence l'importance de disposer de solutions modernes en matière de gestion de contenu et de collaboration, afin de garantir une efficacité et une productivité durables pour les utilisateurs finaux. »

Avec des modèles de déploiement SaaS, autohébergés ou hybrides, la plateforme Laserfiche offre des solutions flexibles et évolutives pour la transformation numérique, grâce à des capacités d'automatisation des processus métier, d'analyse et de gestion de contenu. Cette année, Laserfiche a lancé le Laserfiche Solution Marketplace, une collection accessible au public, offrant des modèles de solutions spécifiques à l'industrie et aux départements, qui permettent le développement et le déploiement rapides de formulaires électroniques, de flux de travail automatisés et d'intégrations. Laserfiche fournit un canevas d'automatisation des processus, facile à utiliser, ainsi qu'une boîte à outils comportant plus de 150 activités sans code, pour les intégrations et les tâches de traitement backend, avec notamment des robots RPA, la capture de documents, la création automatisée de documents, et les tables de décision.

« Laserfiche se classe au premier rang du quadrant des Leaders pour son accent mis sur l'automatisation des processus métier, centrée sur le contenu, et ses outils intuitifs sans code et low-code », a déclaré Evelyn McMullen, responsable de la recherche, chez Nucleus Research. « La facilité d'utilisation et les capacités robustes de la plateforme permettent aux clients d'automatiser des milliers de processus au sein de leur organisation, tout en leur donnant la possibilité de concevoir des solutions pour répondre à leurs besoins organisationnels ou réglementaires, uniques. »

« Nous sommes honorés de figurer au premier rang parmi les leaders en termes de convivialité et de fonctionnalité, d'après les recherches du secteur et les commentaires des clients », a confié pour sa part Thomas Phelps, vice-président directeur de la Stratégie d'entreprise, et directeur informatique, de Laserfiche. « Laserfiche est passionné par la collaboration avec les clients, en particulier les technologues d'entreprise qui créent des solutions sans code, en vue de fournir des produits aptes à stimuler l'innovation commerciale. L'automatisation des processus, centrée sur le contenu, est essentielle à un espace de travail numérique, qui engage les employés à offrir des expériences client exceptionnelles. »

« En tant qu'administrateur de classe mondiale, spécialisé dans les prestations de santé et de retraite, MPI vise à fixer la norme de la qualité de service », a souligné Joel Manfredo, directeur informatique chez Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). « La facilité d'utilisation, les fonctionnalités robustes, et la feuille de route innovante, de Laserfiche soutiennent la vision stratégique de MPI en matière de technologie, donnant ainsi la priorité à l'utilisation de solutions automatisées, qui créent la meilleure expérience possible pour nos participants et nos employés. »

Pour en savoir plus sur la position de Laserfiche sur le marché des services de contenu et collaboration, téléchargez le rapport ici.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu, et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement, axée sur le cloud, intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients issus de tous les secteurs d'activité, notamment le secteur public, l'éducation, les services financiers, la santé et l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur vie quotidienne.

Pour communiquer avec Laserfiche :

Blog de Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 18:20 et diffusé par :