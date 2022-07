LE GROUPE DANDURAND CONCLUT UNE ENTENTE DÉFINITIVE POUR L'ACQUISITION DE STATION 22 (AUPARAVANT MAISON DES FUTAILLES)





MONTRÉAL, le 5 juil. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Dandurand et Station 22 ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour l'acquisition de Station 22 par le Groupe Dandurand à titre d'actionnaire majoritaire. Auparavant connue sous le nom de Maison des Futailles, Station 22 est l'un des principaux producteurs, distributeurs et embouteilleurs de boissons alcoolisées au Canada. La transaction, qui est sujette à l'approbation du Bureau de la concurrence, devrait être finalisée au troisième trimestre de 2022.

Le Groupe Dandurand est une entreprise familiale qui, en 54 ans, a su s'imposer comme un groupe d'envergure en représentation et importation de boissons alcoolisées au Canada. L'organisation gère un portfolio de marques internationales, soigneusement et stratégiquement sélectionnées pour les consommateurs, clients, fournisseurs et partenaires canadiens. Au fil des années, le Groupe Dandurand est devenu synonyme d'excellence dans le milieu des boissons alcoolisées au Canada.

Station 22, avec son usine d'embouteillage hautement efficace et stratégiquement située près du Port de Montréal, permettra au Groupe Dandurand de renforcer et d'étendre son réseau grâce à une chaîne d'approvisionnement nord-américaine, plus responsable et durable, mettant l'accent sur la capacité de production locale.

Philippe Dandurand, fondateur de Dandurand et président du conseil d'administration du groupe, est fier des efforts d'innovation continus de la compagnie : « Le Groupe Dandurand garde constamment un oeil avisé sur les besoins des consommateurs, de l'industrie et des tendances à l'échelle mondiale. Par conséquent, nous avons confiance que cette nouvelle étape permettra d'offrir des solutions novatrices à notre marché. Le Groupe Dandurand présentera un modèle unique et pleinement intégré qui permettra à nos partenaires et fournisseurs de collaborer avec nous de la manière la plus simple et efficace qui soit. Nous avons hâte d'accueillir l'équipe talentueuse de Station 22 au sein de la famille Dandurand et de mettre en commun nos deux cultures dans un esprit de partenariat. »

Le président du groupe, Hugues Gauthier, souligne la volonté de continuité au coeur de cette acquisition : « Les partenariats créés au fil des années par Station 22 et l'intégration de son équipe feront de notre groupe seront une force majeure nous permettant désormais de renforcer un réseau international bien enraciné au Canada. Nous pourrons ainsi proposer une offre allant de l'embouteillage aux options créatives, en passant par la distribution et le soutien en marketing. C'est avec fierté que nous présenterons cette nouvelle approche tout-en-un à nos partenaires et clients d'ici et d'ailleurs. »

Le président de Station 22, François Malenfant, rappelle l'historique de collaboration et les affinités des deux entreprises : « Nos organisations collaborent de manière étroite depuis déjà cinq ans à la distribution et la commercialisation des marques de Station 22, et ce, à travers le Canada. C'est un partenariat qui a été mutuellement bénéfique et qui a permis à nos deux organisations d'apprendre à se connaître étroitement. Nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. »

À PROPOS DU GROUPE DANDURAND (PHILDAN INC)

Avec plus de 240 employés et 54 ans d'expérience, le Groupe Dandurand s'est imposé comme un groupe d'envergure en représentation et importation de boissons alcoolisées au Canada. Le groupe inclut Dandurand, Univins & Spiritueux et GALLEON. C'est la synergie de son portfolio diversifié, composé de fournisseurs stratégiquement sélectionnés, qui fait du Groupe Dandurand une référence incontestée dans l'industrie des boissons alcoolisées au Canada.

À PROPOS DE STATION 22

Station 22 est un producteur, distributeur et embouteilleur fièrement établi au Québec depuis maintenant 100 ans. L'entreprise produit actuellement plus de 6 millions de bouteilles de spiritueux, 48 millions de breuvages en canettes et près de 24 millions de bouteilles de vin, chaque année. L'entreprise exploite une usine située à Montréal et ses produits sont savourés par des millions de consommateur.rice.s à la grandeur de l'Amérique du Nord. Station 22 est la propriété de Kruger et du Fonds de solidarité FTQ depuis 2006.

