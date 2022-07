Evolito, la société spécialisée dans les solutions de propulsion électrique, fait l'acquisition d'Electroflight, société spécialisée dans les piles destinées au secteur de l'aérospatiale...





Evolito, la société spécialisée dans les solutions de propulsion électrique, fait l'acquisition d'Electroflight, société spécialisée dans les piles destinées au secteur de l'aérospatiale, pour créer une capacité complète de solutions pour groupes motopropulseurs

Evolito, une société privée qui conçoit et fabrique des moteurs et systèmes de commande électriques de pointe destinés aux applications du domaine de l'aérospatiale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'activité et des actifs d'Electroflight, une société spécialisée dans les solutions de piles pour l'aérospatiale, basée à Cheltenham.

Evolito fournit des moteurs et systèmes de commande à flux axial, de faible poids et ultraperformants qui sont plus petits, plus légers et possèdent un facteur de sécurité plus élevé que toutes les technologies concurrentes. Les produits d'Evolito donnent lieu à tout un éventail de nouvelles applications de propulsion électrique, qui contribuent à accélérer le passage de l'industrie à un objectif zéro émission nette.

Electroflight possède une expérience approfondie en matière de fourniture de solutions de piles novatrices présentant un niveau de sécurité critique, destinées à l'électrification de l'industrie aérospatiale. Suite à cette acquisition, la société deviendra une filiale en exclusivité d'Evolito et se consacrera à fournir une technologie de pile de nouvelle génération pour compléter les moteurs et systèmes de commande uniques d'Evolito.

Ajay Lukha, directeur commercial chez Evolito, a déclaré: "Nous sommes particulièrement enthousiastes de finaliser aujourd'hui l'acquisition d'Electroflight. Nos capacités combinées nous permettront de fournir des solutions flexibles à nos clients - des meilleurs sous-systèmes moteurs et de commande de leur catégorie à des chaînes de traction électriques entièrement intégrées."

Pour en savoir plus à propos d'Evolito, regardez cette vidéo.

Evolito http://www.evolito.aero

Evolito fait du vol tout électrique une réalité en proposant des solutions de propulsion électrique à entraînement direct et de piles de classe mondiale. Dérivée de YASA en 2021, Evolito exploite des technologies éprouvées à l'échelle commerciale par les équipementiers de l'industrie des véhicules électriques. La société privée est basée à Oxford. Parmi les investisseurs d'Evolito figurent B-Flexion et Oxford Science Enterprises (OSE).

