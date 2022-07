Innovaderm a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Excelsus Statistics





Innovaderm, une organisation de recherche clinique contractuelle (ORC) de premier plan spécialisée en dermatologie, a élargi ses capacités de biométrie suite à l'acquisition d'Excelsus Statistics, une société basée à Montréal spécialisée dans les services biostatistiques et de programmation SAS possédant une expertise particulière dans la conception d'essai adaptatifs et avec des activités dans de nombreux champs thérapeutiques.

« Nous sommes ravis d'agrandir notre équipe de Biométrie avec l'ajout de nouveaux talents », déclare le Dr Robert Bissonnette, fondateur et PDG d'Innovaderm. « Innovaderm jouit d'une réputation d'excellence dans la recherche clinique en dermatologie, ainsi que pour sa capacité à attirer des professionnels dévoués dans le domaine. Notre expertise collective nous permettra de proposer des services de biométrie dans différents champs thérapeutiques et de répondre aux besoins croissants de nos clients. »

Depuis 2014, Excelsus Statistics a joué un rôle de collaborateur dans de nombreuses études gérées par Innovaderm. L'intégration des deux sociétés permettra à la clientèle existante d'Excelsus Statistics d'accéder à des services d'ORC complets, y compris la gestion de données, en plus de services statistiques.

« Je suis vraiment enthousiasmé car notre expérience dans les biostatistiques et la gestion des études, associée à la réputation internationale d'Innovaderm, conduit à une solution gagnant-gagnant », a affirmé Diane Potvin, présidente d'Excelsus Statistics. « Il s'agit d'une formidable opportunité pour consolider les ressources et faire avancer la recherche. »

Innovaderm est une organisation de recherche clinique contractuelle (ORC) à service complet, connue pour ses excellents services internes de gestion des données et biostatistiques. Elle propose une large gamme de services de biométrie, dont la conception de protocoles, l'écriture de plans d'analyse statistique, la programmation statistique, l'interprétation, l'analyse et la production de rapports, les publications, ainsi que la consultation statistique et stratégique pour le développement de produits.

Pour de plus amples informations sur les services d'Innovaderm, visitez notre site web.

Innovaderm Recherches inc.

Innovaderm Recherches inc. est une ORC offrant un service complet à l'échelle internationale spécialisée en dermatologie. Fondée en 2000, elle s'associe avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques pour la gestion collaborative d'essais cliniques de la phase précoce à la phase tardive. Sa mission consiste à favoriser les initiatives de recherche innovantes et à proposer de nouvelles thérapies aux patients vivant avec une maladie de la peau.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 09:35 et diffusé par :