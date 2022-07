LabConnect, Inc. annonce l'expansion de ses activités en Europe avec l'acquisition de Cryo Store B.V. et la nomination de Marc van Kempen au poste de directeur général Europe





JOHNSON CITY, Tennessee et AMSTERDAM, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- LabConnect Inc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'externalisation de laboratoires centraux et de services fonctionnels pour les organisations biopharmaceutiques, pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de recherche sous contrat, a annoncé aujourd'hui que la société étend ses activités en Europe avec la nomination de Marc van Kempen au poste de directeur général pour la région et l'acquisition de Cryo Store B.V., dont le siège est à Joure, aux Pays-Bas. Cryo Store offre une gamme complète de services de biosurveillance, d'approvisionnement et de logistique à température contrôlée aux industries pharmaceutique, biotechnologique et des soins de santé.

Dawn Sherman, directeur général de LabConnect, a déclaré à propos de l'acquisition de Cryo Store : « Nous sommes heureux d'ajouter les capacités de Cryo Store en matière de stockage biologique, de logistique de la chaîne du froid et de construction de kits pour soutenir nos projets de laboratoires centraux en Europe. En combinant nos outils de suivi des échantillons, leaders sur le marché, avec l'expertise avérée de Cryo Store en matière de gestion logistique, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un soutien inégalé pour les essais cliniques actuels, complexes sur le plan analytique et logistique. »

Menno Rene Sappe, fondateur et directeur général de Cryo Store, a déclaré : « Nous servons LabConnect et ses clients en Europe depuis plus de dix ans et nous nous réjouissons d'élargir la gamme de services qui seront fournis depuis nos locaux. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli au cours des 13 dernières années et nous sommes heureux de faire partie de la plateforme stratégique de LabConnect qui soutient ses études cliniques en Europe. »

Outre l'acquisition de Cryo Store, LabConnect a le plaisir d'annoncer la nomination de Marc van Kempen au poste de directeur général pour l'Europe. « Marc est un leader expérimenté du secteur de la santé qui a fait ses preuves dans le lancement de nouveaux produits et l'exécution de stratégies de croissance. De plus, il possède une connaissance approfondie de l'industrie des biopharmaceutiques à l'échelle internationale », a déclaré M. Sherman. Avant de rejoindre LabConnect, Marc a occupé les fonctions de directeur général/président-directeur général de Qualizorg B.V., de directeur du développement commercial pour le groupe ProPharma en Europe, de vice-président du développement mondial des solutions clients pour Teva Pharmaceuticals, et de directeur commercial de MSD, aux Pays-Bas. M. Van Kempen a déclaré : « Avec la forte augmentation des études cliniques complexes en immuno-oncologie et en thérapie cellulaire et génique, il existe une demande croissante pour les services fournis par LabConnect en Europe. » Marc est impatient de renforcer les liens existants et d'explorer de nouveaux partenariats en Europe.

À propos de LabConnect

LabConnect est reconnu comme le principal fournisseur de services de soutien aux laboratoires centraux pour les études analytiques et logistiques complexes telles que l'immuno-oncologie, les thérapies cellulaires et géniques, et les maladies rares et orphelines. LabConnect offre des services uniques et novateurs qui ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des essais cliniques d'aujourd'hui. La gamme mondiale de services de LabConnect comprend des tests de routine et des tests spécialisés, le suivi des échantillons en temps réel, l'intégration des données, le dépôt biologique, le traitement des échantillons et l'externalisation de fonctions spécialisées. En tête de l'évolution des services de laboratoire central depuis 2002, nos services sont personnalisés pour répondre aux besoins uniques de votre essai.

À propos de Cryo Store

Fondé en 1999, Cryo Store est certifié ISO 9001 et détient une licence de distribution en gros conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD). Les capacités sur site comprennent le stockage biologique (azote liquide, -80c, -30c +4c, ambiant), la construction de kits, la distribution de fournitures et la production extensive de glace sèche. Cryo Store a développé une gamme complète d'expéditeurs validés et propose un approvisionnement en glace carbonique combiné à des services logistiques de suivi et de traçabilité.

