La Banque CIBC reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights





TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC figure parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2022 selon Corporate Knights.

« À la Banque CIBC, nous sommes fiers de la priorité que nous accordons depuis longtemps aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous mettons en oeuvre des approches de premier plan afin de saisir les occasions et de gérer les risques dans des domaines comme la finance durable, les changements climatiques, l'éthique des données ainsi que l'inclusion, a indiqué Kikelomo Lawal, chef des affaires juridiques et responsable cadre de la stratégie ESG de la Banque CIBC. Nous sommes heureux de cette reconnaissance qui souligne notre leadership visant à assurer un avenir plus inclusif et durable pour tous. »

Corporate Knights a appuyé sa sélection des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de 2022 sur plusieurs indicateurs de rendement clés couvrant la rémunération liée aux facteurs ESG, les pratiques de travail, la représentation au sein du conseil d'administration et de la direction, les revenus propres et les investissements propres. Le classement de la Banque CIBC reflète en partie son engagement à créer des occasions pour les membres de l'équipe, par l'intermédiaire des avantages sociaux, de la culture et de la diversité, ainsi que de la représentation au sein du conseil d'administration et de la direction.

En 2021, la Banque CIBC a annoncé sa stratégie ESG recentrée, qui regroupe des initiatives ESG bien établies et nouvelles à l'échelle de la banque visant à renforcer l'intégrité et la confiance, à créer des occasions et à accélérer la lutte contre les changements climatiques.

Voici quelques initiatives récentes et notables liées aux facteurs ESG :

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a atteint l'équilibre des genres, soit une représentation de 50 % de femmes 1 .

. La banque a cofondé Carbonplace, une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone qui vise à aider les entreprises à réaliser leurs objectifs de carboneutralité.

La Banque CIBC s'est engagée a versé 34,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable en 2021 - et s'est fixé un objectif de mobilisation de financement durable doublé pour atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030 2 .

s'est fixé un objectif de mobilisation de financement durable doublé pour atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030 . La banque s'est engagée à investir 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite dont le mandat est d'investir dans des fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

En 2022, la Banque CIBC a amélioré les avantages liés à la santé et au bien-être de ses employés, notamment en bonifiant les prestations de remplacement du revenu pendant les congés pour soins d'enfants, en offrant une couverture pour d'autres services de santé mentale, pour des soins liés à l'affirmation du genre et pour des traitements de fertilité, ainsi que l'accès à des diététistes agréés.

Plus de 212 000 clients ont participé à des séminaires et à des activités d'éducation financière entre 2019 et 2021, dépassant notre objectif de 200 000 1 .

2021, dépassant notre objectif de 200 000 . Quelque 8,3 milliards de dollars en nouvelles autorisations de prêts ont été accordés à des PME, atteignant 92,4 % à ce jour d'un objectif de 9 milliards de dollars sur quatre ans1.

En plus du classement de Corporate Knights, la Banque CIBC a récemment été reconnue pour ses efforts liés à la durabilité :

Une note A- au classement des banques mondiales les plus performantes pour les mesures de lutte contre les changements climatiques de CDP.

Elle fait partie de l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones pour la 17 e année de suite.

année de suite. Elle a été reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour une 12 e année consécutive.

pour une 12 année consécutive. Elle a été nommée l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour la 10 e année consécutive.

année consécutive. Elle figure sur la liste de 2021 du programme Women Lead Here du Globe and Mail pour la diversité des genres au sein de la direction.

Pour en savoir plus sur la façon dont la Banque CIBC mobilise les ressources en vue de créer des changements positifs et de contribuer à un avenir plus sûr, équitable et durable où chaque idée est une possibilité, visitez sa page Web sur la responsabilité de l'entreprise.



1 Pour accéder aux notes de bas de page intégrales, consultez le Rapport sur la durabilité 2021. 2 Les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, des infrastructures durables, des bâtiments écologiques, des financements liés à la durabilité et des produits financiers écologiques. Les produits offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au?www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 08:00 et diffusé par :