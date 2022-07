JW Therapeutics annonce le lancement d'une étude clinique sur le JWATM204 auprès de patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire avancé





SHANGHAI, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- JW Therapeutics (HKEX: 2126), une société de biotechnologie indépendante et avant-gardiste axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'immunothérapie cellulaire, a annoncé le lancement de l'étude clinique de phase I du JWATM204 chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé.

Le cancer primitif du foie (CPF), également connu sous le nom de carcinome hépatique, est l'une des tumeurs malignes gastro-intestinales les plus répandues dans le monde. Environ 85 % à 90 % des cancers du foie étaient des carcinomes hépatocellulaires (CHC)1. L'enquête GLOBOCAN menée en 2020 a révélé que 906 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués et 830 000 décès ont été enregistrés chaque année dans le monde, ce qui place cette pathologie en sixième position parmi les tumeurs malignes et en troisième position parmi les causes de décès par cancer2. Le taux de survie à 5 ans était de 15 à 19 % en Amérique du Nord3. Le taux de morbidité du cancer du foie était particulièrement élevé en Chine. Le cancer du foie était la 4e tumeur maligne la plus fréquente, la 2e cause de décès par cancer, et le taux de survie à 5 ans n'était que de 12,1 % en Chine3. Le rapport de 1:0,9 entre l'incidence et la mortalité indique le mauvais pronostic du cancer du foie3, menaçant sérieusement la vie et la santé de la population chinoise[1],[2]. Ces dernières années, les immunothérapies représentées par les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ont atteint des taux de réponse globale (ORR) de 17 % à 20 % et de 15 % à 20 % pour les traitements de première et de deuxième ligne respectivement chez les patients atteints de CHC1. Néanmoins, il reste des défis à relever, notamment la progression de la maladie après le traitement et les régimes alternatifs en cas de rechute.

L'objectif de cette première étude sur l'homme est d'évaluer l'innocuité, la tolérance, la toxicité limitée par la dose et le profil pharmacocinétique du JWATM204 chez des sujets adultes atteints d'un CHC avancé, et également d'explorer l'activité antitumorale du JWATM204 dans la population cible. Les résultats précliniques prometteurs ont montré le potentiel de développement clinique continu du JWATM204 pour le traitement du CHC.

Le JWATM204, doté d'une affinité et d'une spécificité élevées de l'anticorps monoclonal GPC-3 et développé sur la plateforme de cellules T d'ARTEMIS®, est une thérapie avant-gardiste de cellules T immunitaires ciblant le glypican-3 (GPC-3). JW Therapeutics a obtenu une licence auprès d'Eureka pour les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du JWATM204 en Chine (y compris la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan) et dans les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est en 2020, et a achevé le transfert technique et la rénovation des installations et des équipements sur le site de fabrication de Shanghai Waigaoqiao.

James Li, cofondateur, président et PDG de JW Therapeutics, a déclaré : « Les tumeurs solides constituent un élément essentiel de la stratégie de portefeuille de produits de JW Therapeutics. En nous appuyant sur notre plateforme de développement de technologies et de produits, nous développons actuellement des produits d'immunothérapie cellulaire révolutionnaires pour lutter contre les tumeurs solides dont l'incidence est élevée en Chine, et nous faisons progresser les produits du portefeuille vers les études cliniques. »

À propos du JWATM204

Le JWATM204, avec son affinité et sa spécificité élevées de l'anticorps monoclonal GPC-3 développé sur la plateforme de cellules T d'ARTEMIS®, est une thérapie avant-gardiste de cellules T immunitaires ciblant le GPC-3. Le GPC-3, membre de la famille des protéoglycanes à membrane intégrale liés au glypican, est surexprimé dans de multiples tumeurs malignes, y compris le CHC, mais n'est pas ou peu exprimé dans les organes normaux, y compris les organes hépatiques normaux ou le foie de cirrhose. Le GPC-3 est représenté chez 72 % des patients atteints d'un CHC1. Le GPC-3 exerce son effet oncogène par le biais de la voie Wnt2. Le GPC-3 est devenu une cible populaire pour le CHC en raison de sa sensibilité et de sa spécificité élevées. La plateforme de cellules T d'ARTEMIS®, dotée d'un mécanisme de régulation intracellulaire similaire à celui de la thérapie cellulaire TCR-T et de la précision de la thérapie CAR-T, devrait réduire considérablement, voire éliminer, le syndrome de libération de cytokines (SRC) associé à la suractivation des cellules T et d'autres toxicités liées aux cytokines mettant en danger la vie des patients. Avec le concours des molécules co-stimulatrices à la surface des cellules T, des signaux suffisants d'activation des cellules T peuvent être générés, favorisant ainsi l'activation des cellules T et renforçant l'activité antitumorale.

À propos de JW Therapeutics

JJW Therapeutics (HKEX: 2126) est une société de biotechnologie indépendante et innovante qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'immunothérapie cellulaire et s'engage à devenir un leader de l'innovation en immunothérapie cellulaire. Fondée en 2016, JW Therapeutics a construit une plateforme de classe mondiale pour le développement de produits en immunothérapie cellulaire, ainsi qu'un portefeuille de produits couvrant à la fois les hémopathies malignes et les tumeurs solides. JW Therapeutics s'engage à apporter des produits d'immunothérapie cellulaire révolutionnaires et de qualité et l'espoir d'une guérison aux patients en Chine et dans le monde, et à mener le développement sain et normalisé de l'industrie chinoise de l'immunothérapie cellulaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.jwtherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits. Les risques et incertitudes importants comprennent ceux mentionnés ci-dessous et décrits plus en détail dans les rapports de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) déposés par la société. Sauf indication contraire, la société fournit ces informations à la date de leur publication et décline expressément toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans les publications et les informations pertinentes, ou de fournir toute explication. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le site de la société : www.jwtherapeutics.com/en/forward-looking-statements/ .

